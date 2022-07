Boom na elastyczną przestrzeń biurową. Adgar Poland korzysta z tego trendu

Adgar Poland rozwija ofertę Flexi Lease - autorskiego konceptu najmu powierzchni biurowej. Rozwiązanie łączy zalety najmu tradycyjnego z elastycznymi rozwiązaniami tzw. coworkingów.

Teraz do dyspozycji najemców oddane zostaną biura w tym koncepcie także na 4. piętrze budynku Adgar Plaza.

Boom na elastyczną przestrzeń biurową, wynikający przede wszystkim z dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych, widoczny jest również w pozostałych inwestycjach dewelopera.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Uważnie obserwujemy trendy i oczekiwania najemców, a te w wielu przypadkach, w ostatnich miesiącach uległy znaczącym zmianom. Wiele firm poszukuje dziś indywidualnych rozwiązań, szytych na miarę ich aktualnych potrzeb w zakresie skalowalności i czasu trwania umowy. Flexi Lease daje najemcom duży komfort

w reagowaniu na przyszłe wyzwania, swobodę działania i szansę na optymalizację kosztów – mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management w Adgar Poland.

Biura gotowe w kilka dni

- Powierzchnię biurową w ramach usługi oddajemy do użytkowania nawet w ciągu kilku dni od podpisania umowy. Szczególnie wymagającym najemcom zapewniamy również dodatkowe usługi związane z organizacją biura i jego codziennym funkcjonowaniem – dodaje Monika Szelenberger.

Najemcy w ramach oferty mogą otrzymać własną, wydzieloną przestrzeń, w pełni funkcjonalną, w razie potrzeby również umeblowaną i wyposażoną w niezbędny sprzęt. Wnętrza biur można także samodzielnie zaprojektować, zastosować identyfikację wizualną podkreślającą autonomiczność zajmowanej powierzchni biurowej. Dodatkowo, Flexi Lease zapewnia pracownikom firmy wynajmującej możliwość korzystania z części wspólnych, sal konferencyjnych, przestronnych, wyposażonych kuchni, garaży i miejsc parkingowych.

Adgar Poland oferuje ponadto pakiety usług wspierających, znane doskonale

z tradycyjnych form najmu. Firmy zajmujące powierzchnię biurową chętnie korzystają zatem z opcji sprzątania, wynajmu i serwisu sprzętu biurowego i AGD.

Adgar zachęca do biurowych powrotów

Spółka aktywnie włączyła się w proces zachęcania pracowników firm wynajmujących biura do powrotów do pracy stacjonarnej, w pełnym lub częściowym wymiarze. Tym bardziej, że jak wskazują dostępne analizy firmy CBRE,

68 proc. organizacji chce powrotu pracowników do biur i to najlepiej jeszcze w tym roku.

- Pamiętajmy, że biuro z jednej strony pełni rolę miejsca pracy, z drugiej umożliwia zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy lub społeczności. I tu rolą pracodawcy, ale i właścicieli obiektów biurowych, jest tworzenie warunków i zachęt, które ułatwią pracownikom ponowne odnalezienie się w grupie i odnawianie, często osłabionych lub utraconych wskutek pandemii więzi i relacji ze współpracownikami – mówi Angelika Wilk, Marketing and Business Relationship Manager.

- Odpowiedzią na te zjawiska jest inicjatywa Back to Office, podjęta przez Adgar Poland z początkiem maja tego roku. Szereg bezpłatnych aktywności, które poprzez zabawę i angażowanie w realizację wspólnych celów miały na celu przypomnienie pracownikom firm, że praca w biurze to również okazja do inspirujących, bezpośrednich kontaktów i komunikacji w wymiarze nieosiągalnym podczas spotkań online. „Coctail Bike, warsztaty malowania tkanin, warsztaty florystyczne czy bezpłatne masaże – entuzjazm i frekwencja uczestników w tych wydarzeniach utwierdziły nas w przekonaniu, że wielu z nas naprawdę zatęskniło za byciem częścią zespołu i współtworzeniem przyjaznych miejsc pracy – dodaje Angelika Wilk.