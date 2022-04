Boom na elastyczne biura podkręcają ukraińskie firmy

W pandemii firmy nie wchodziły do biur elastycznych, bo rynkiem rządził home office. Odbicie przyszło po zeszłorocznych wakacjach, a przełom roku już zwiastował boom podobny do tego z 2019 r. Teraz, ten wzrostowy trend, został wzmocniony przez firmy ukraińskie, które potrzebują biur od ręki, dlatego wybierają flexy. W Krakowie podobno wszystkie są już zajęte - tłumaczy Piotr Augustyn, prezes zarządu Rise.pl i współwłaściciel marki Chillispaces.

Koncepty biur serwisowanych zaczynają być traktowane jak normalne udogodnienia dla najemców biurowców - na równi z kantyną czy rowerownią.

Dużym odbiorcą exodusu ukraińskich firm do Polski są miasta regionalne, w których łatwiej znaleźć wolne powierzchnie biurowe i mieszkania.

Rise.pl ma swoje placówki m.in. w Rzeszowie i w Lublinie. Czy to właśnie one cieszą największą popularnością wśród Ukraińców? Teraz niekoniecznie. Podobno dlatego, że są zbyt blisko granicy. Tylko firmom białoruskim to nie przeszkadza.

Ukraińskie firmy wynajmują u was powierzchnie. Dlaczego wybierają akurat elastyczne koncepty?

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Piotr Augustyn, prezes zarządu Rise.pl i współwłaściciel marki Chillispaces: Zależy im na tym, co u nas najważniejsze, czyli dostępności od ręki oraz elastyczności. Są to głównie firmy sektora IT. Najczęściej mają podpisane kontrakty, których nie mogą zerwać, więc szybko muszą zapewnić sobie ciągłość pracy. Jednak przeprowadzają się nie tylko pracownicy, ale też ich rodziny. Dużym odbiorcą tego exodusu są miasta regionalne, w których łatwiej znaleźć wolne powierzchnie biurowe i mieszkania. Pamiętajmy jednak, że to nie jest pierwsza taka fala migracji z Ukrainy. Podczas aneksji Krymu w 2014 r. też wiele firm przenosiło biznes do Polski. Sporo zostało „na zawsze”. Sądzę, że i tym razem tak będzie, bo w miastach regionalnych mają dobre perspektywy rozwoju.

W Warszawie zaczyna dawać o sobie znać luka podażowa, którą przepowiadano podczas pandemii. Rozumiem, że w regionach z dostępnością powierzchni elastycznej nie ma problemu?

W Krakowie zapewne wkrótce będzie podobnie jak w Warszawie. Docierają do nas sygnały, że wszystkie powierzchnie elastyczne w mieście są już zajęte. W naszych oddziałach też mamy komplet. Szykujemy dwa nowe projekty w Krakowie, ale dopiero w przyszłym roku. W Łodzi jedyna nasza placówka w Starej Drukarni również jest obłożona w stu procentach. Nowa - w biurowcu React należącym do Echo Investment -rusza dopiero pierwszego czerwca, ale już w tym momencie ma rezerwacje na poziomie około 80 proc. Z kolei we wrocławskim Sagittariusie komercjalizacja osiągnęła poziom 75 proc., a projekt startuje w połowie czerwca.

Czyli na popyt nie możecie narzekać?

Nie, ale należy pamiętać, że w pandemii firmy nie wchodziły do biur, bo rynkiem rządził home office. Odbicie było już widoczne przed wybuchem wojny w Ukrainie. Dokładnie po zeszłorocznych wakacjach. Natomiast przełom tego i ubiegłego roku zwiastował już boom podobny do tego z 2019 r., przynajmniej w Krakowie. Teraz, ten wzrostowy trend, został wzmocniony przez firmy ukraińskie, które potrzebują biura do wynajęcia natychmiast.

Czy te organizacje wybierają flexy, bo w Ukrainie też z nich korzystały?

Możliwe, ale chyba najważniejsze jest to, że te powierzchnie są potrzebne od razu. Nikt nie ma czasu na czekanie aż zakończy się wyposażanie i aranżacja biura, co może potrwać miesiąc, albo nawet kilka.

Nie odstraszają ich stawki czynszowe biur serwisowanych?

Nie, dlatego że one są porównywalne z kosztami uruchomienia nowego biura. Trzeba spojrzeć na to z perspektywy firmy zagranicznej, która nie zna rynku i wchodzi do nieurządzonej powierzchni. Trzeba ją przecież dopiero zorganizować, a to jest trudne w obcym kraju, bez własnej siatki dostawców różnych usług. Racjonalna kalkulacja kosztów aranżacji biura, podzielona przez liczbę realnie wykorzystywanych biurek pokazuje, że biura serwisowane wcale nie są droższe od tradycyjnego najmu.

Ale czynsze chyba ostatnio poszły w górę?

Cała branża to zrobiła, ale wcale nie z chęci dodatkowego zysku, tylko powodu rosnących wszystkich kosztów. Nam rachunki za energię wzrosły trzykrotnie. Nasze czynsze są wyższe o ok. 10 proc. Jednak proszę pamiętać, że cały nasz sektor w pandemii zmagał się z poważnymi kłopotami, a inflacja też nie była niska. Zatem te wszystkie koszty nam się kumulowały przez dwa lata.

Rise.pl ma swoje placówki m.in. w Rzeszowie i w Lublinie. Czy to właśnie one cieszą największą popularnością wśród Ukraińców?

Teraz niekoniecznie. Podobno dlatego, że są zbyt blisko granicy. Tylko firmom białoruskim to nie przeszkadza. Tymczasem przed wojną oba miasta były bardzo pożądaną lokalizacją przez ukraińskich przedsiębiorców, dlatego między innymi zdecydowaliśmy się otworzyć w nich swoje oddziały. W Rzeszowie nasz koncept ma już 12 lat, jest co prawda bardziej coworkingowy, ale będziemy go w przyszłym roku otwierać na nowo. Z kolei Lublin jest bardzo ciekawą destynacją. Ma świetną uniwersytecką bazę, bogatą społeczność startupową oraz mocny zespół w urzędzie miasta, który zabiega o inwestorów. Ten potencjał doceniają naprawdę bardzo ciekawe przedsiębiorstwa, m.in. z pierwszej piątki firm doradczych.

Istotnym animatorem ruchu na rynku biurowym jest dziś konstrukcja core & flex. Co takiego się zmieniło, skoro już przed pandemią ceniliśmy biurowce, w których działa koncept elastyczny, żeby firmy mogły stosować hybrydową strukturę najmu?

Tak. Widzimy to po ilości propozycji od deweloperów, którzy się do nas zgłaszają, a chcą mieć biura serwisowane w biurowcu. Nie zamierzają sami ich organizować. Podchodzą do tego mądrze - wolą zaprosić do swoich obiektów sieć takich biur, ponieważ ona daje więcej możliwości. My mamy kilkanaście lokalizacji w Polsce, a to daje większą siłę przebicia poprzez atrakcyjniejszą ofertę dla najemców. Ewidentnie nastawienie do naszej branży się zmieniło. Koncepty biur serwisowanych zaczynają być traktowane jak normalne udogodnienia dla najemców - na równi z kantyną czy rowerownią. Niemal każdy biurowiec chce mieć flexa, żeby firmy czuły się zabezpieczone dodatkową powierzchnią do wynajęcia, gdy pojawi się taka potrzeba.