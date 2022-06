Boom na elastyczne biura. Relokują pracowników z Ukrainy

Coraz więcej ukraińskich firm przenosi się do Polski. To przekłada się na rekordowy popyt na powierzchnie biurowe. Widać to w segmencie biur elastycznych.

Już pod koniec marca tego roku Polski Instytut Ekonomiczny informował, że spółki, w których jednym z udziałowców jest ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo, stanowią 23 proc. działających w Polsce firm z kapitałem zagranicznym.

Najwięcej – 39 proc. z nich, działało w województwie mazowieckim, 12 proc. w małopolskim, a 10 proc. na Dolnym Śląsku.

Teraz z pewnością jest ich już o wiele więcej. Przypomnijmy, że małe i średnie firmy z Ukrainy od początku marca mogą też prowadzić swoją działalność z terytorium Polski. Poza tym, wiele wskazuje na to, że ukraińscy przedsiębiorcy przewidują dłuższą działalność w naszym kraju. Przeniesienie działalności to przecież nie tylko kwestia formalności, ale również – a może przede wszystkim – relokacji pracowników. A to oznacza m.in. zwiększone zainteresowanie powierzchniami biurowymi w Polsce, zwłaszcza tymi elastycznymi.

Część zapytań to firmy z Ukrainy, a część to zachodnie firmy z oddziałami w Ukrainie – precyzuje Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

Operator szacuje, że tylko w jego wrocławskich biurach pojawiło się w pierwszych tygodniach od wybuchu wojny 180 relokowanych pracowników z Ukrainy. W stolicy Dolnego Śląska, między IV kw. 2021 a I kw. 2022, CitySpace odnotowało rekordowy wzrost liczby zapytań – w sumie aż o 48 proc.

Łączna liczba stanowisk pracy w czterech wrocławskich lokalizacjach CitySpace to ponad 1300, na blisko 10 tys. mkw. powierzchni. Najnowsza przestrzeń w stolicy Dolnego Śląska to 400 stanowisk pracy (3500 mkw.) w biurowcu MidPoint 71, w ścisłym centrum miasta. Otwarcie tych biur zaplanowano na 1 lipca.

Więcej najemców, mniej stanowisk

Łączna liczba stanowisk pracy udostępnianych przez CitySpace w Polsce wynosi już ponad 3500. Popyt jest obecnie bardzo duży. – W I kwartale w regionie południowej Polski podpisano umowy na 470 nowych stanowisk pracy, nie wliczając do tego przedłużeń umów. To tak jakby wynająć jedno całe centrum biznesowe w 90 dni – podkreśla Magdalena Śnieżek, dyrektor regionalny CitySpace na południową Polskę.

Jakie firmy najczęściej korzystają z oferty biur elastycznych? – Nasi najemcy reprezentują bardzo zróżnicowane branże. Ich proporcje różnią się w zależności od miasta i biura. Do najliczniej reprezentowanych grup należą firmy świadczące usługi finansowe, prawnicze, marketingowe, IT i HR. Biura CitySpace, zwłaszcza we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, są popularnym wyborem międzynarodowych firm, m.in. transportowych, spedycyjnych czy budowlanych, które w ramach outsourcingu otwierają w naszych przestrzeniach pierwsze polskie oddziały – mówi Lisa Zettlin.

Zmienia się miks najemców

Zauważa, że równolegle z rekordowo rosnącym popytem zmienia się miks najemców. Jest wśród nich coraz więcej podmiotów, a jednocześnie widać, że firmy zdecydowanie stawiają na hybrydowe formy pracy. Dlatego wynajmują zwykle mniej stanowisk pracy, niż wynikałoby to z wielkości ich zespołów.

– Dodatkowo, więcej firm, widząc aktualną sytuację na rynku, czyli duży popyt, a coraz mniejszą podaż powierzchni, stara się zabezpieczyć przestrzeń oraz cenę umowami średnio- i długoterminowymi, czyli na ponad 12 miesięcy – podsumowuje Lisa Zettlin.

CitySpace operuje obecnie w pięciu miastach w Polsce, w 12 lokalizacjach – łącznie z nowym projektem MidPoint, czwartym w stolicy Dolnego Śląska. W sumie udostępnia już ok. 25 tys. mkw. elastycznych powierzchni. Według prognoz – np. z raportu firmy doradczej JLL – biura w tym modelu najmu w ciągu najbliższych kilku lat będą stanowić nawet 30 proc. całej dostępnej na rynku przestrzeni biurowej.