BOŚ Bank przenosi centrum biznesowe do gdańskiej Officyny

BOŚ jest polskim bankiem, działającym na rynku od blisko 30 lat, wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej BOŚ. Jego strategia produktowa związana jest z ekologią - tworząc innowacyjne produkty bankowe uczy Polaków jak dzięki niej wydawać mniej i zarabiać więcej.

BOŚ zdecydował o przeniesieniu swojego Centrum Biznesowego do budynku Officyna. Od strony al. Grunwaldzkiej mieści się Oddział, natomiast za nim, w głębi budynku, znajduje się Centrum Biznesowe.

- Cieszymy się, że kolejny najemca z sektora finansowego obdarzył nas zaufaniem. Jestem przekonany, że konsolidacja biznesu w takim miejscu, w wysokiej klasy biurowcu zlokalizowanym tuż przy głównej arterii Trójmiasta, będzie dużą wartością i pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój działalności BOŚ – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.



Biurowiec na miarę



Officyna to dwuetapowa inwestycja powstająca w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku – docelowo zaoferuje ona 12,3 tys. mkw. powierzchni najmu. Pierwszy etap, w którym placówkę otworzył właśnie BOŚ, został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2019 roku. Jest to kameralny budynek biurowo-usługowy zlokalizowany tuż przy al. Grunwaldzkiej, doskonale wpisujący się w charakter dzielnicy. Elementem wyróżniającym budynek jest taras na IV piętrze. Officyna certyfikowana jest w systemie LEED. Budynek, który powstał w ramach I etapu otrzymał końcowy certyfikat na najwyższym poziomie, Platinum.



Nowa siedziba BOŚ spełnia więc wymogi zrównoważonego, energooszczędnego budownictwa i doskonale wpisuje się w charakter jego działalności. Projekt Officyny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci. Obecnie trwa budowa II etapu inwestycji.