Przez ostatni rok razem z naszą agencją - Berry Kolektyw Kreatywny - przeprowadziliśmy szereg rozmów, organizowaliśmy burze mózgów i pytaliśmy klientów o ich odczucia względem Brain Embassy, aby dotrzeć do esencji działalności marki. W trakcie tego procesu doszliśmy do wniosku, że tworzymy coś znacznie więcej niż coworking. Brain Embassy to przede wszystkim sprzyjające środowisko pracy, na które składa się szereg elementów. W najnowszej kampanii przedstawiamy część z nich. W głównej mierze jednak skupiamy się na tym, jak ważne jest nasze samopoczucie podczas wykonywania codziennych obowiązków. Well-being oraz smart work to wartości mocno związane z naszą marką - wspomina Agata Włoszek Web & Digital Project Manager w Brain Embassy.