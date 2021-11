Brain Embassy w warszawskim Teatrze Kwadrat. To już piąta lokalizacja

Brain Embassy to jedna z wiodących marek coworkingowych w Polsce.

Obecnie powiększa swój zasięg na mapie Warszawy o nową lokalizację.

Budynek przy ul. Czackiego 15/17 mieści się w ścisłym centrum miasta - w pobliżu stacji drugiej linii metra, Dworca Centralnego, Starego Miasta i Nowego Światu.

- Pomimo niepewnej sytuacji związanej z pandemią, w Brain Embassy odnotowujemy wzrost w obłożeniu biur elastycznych i przestrzeni coworkingowych. Naszym głównym celem jest stworzyć takie środowisko pracy, aby zwiększyć wydajność i dać większe perspektywy rozwoju. Projektujemy przestrzenie, które pozwolą sprostać wszystkim wymaganiom, dostosują się do potrzeb wynajmujących oraz dadzą poczucie przynależności do grupy. Wierzymy, że rozwój powierzchni coworkingowych, w której dostarczamy klientom unikalne doświadczenia, przyczynia się do ich sukcesu. W naszych projektach stawiamy również na kreatywne rozwiązania, które odpowiednio stymulują umysł i zwiększają produktywność - mówi Monika Kaczmarczyk, Managing Director w Brain Embassy.

Coworking Brain Embassy to przestrzeń dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej zdjęć wnętrz Brain Embassy w dawnym Teatrze Kwadrat

W ramach wynajmu oferowany jest także dostęp do programu rozwojowego, np. zajęć jogi, nauki j. angielskiego oraz udział w wydarzeniach organizowanych wewnętrznie, np. wspólne gotowanie. Każdy z wynajmujących może także uczestniczyć w konsultacjach biznesowych, które prowadzone są przez społeczność - takie wydarzenia to dobra okazja do bliższego poznania swoich sąsiadów z biura obok oraz podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oprócz tego, zespół Brain Embassy organizuje dla swoich Brainerów liczne wydarzenia o charakterze networkingowym, które umożliwiają budowanie głębszych relacji biznesowych.

Do dyspozycji wynajmujących są różnorodne sale spotkań oraz przestrzeń wspólna z w pełni wyposażoną kuchnią. Niewątpliwym atutem tej lokalizacji jest możliwość pracy na tarasach, gdzie z kubkiem pysznej kawy można również złapać oddech od codziennych obowiązków i podziwiać widok na panoramę Warszawy.