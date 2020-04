Brak symetrii w ochronie właścicieli nieruchomości komercyjnych i najemców to tylko jeden z problemów branży

- PINK wielokrotnie wskazywał na brak symetrii w ochronie właścicieli nieruchomości komercyjnych i najemców w tzw. Tarczy Antykryzysowej, co nawet w krótkiej perspektywie czasowej może doprowadzić do utraty płynności właścicieli nieruchomości. Ze względu na specyfikę działalności każdej z branż rynku nieruchomości komercyjnych konsekwencje związane z niewystarczającym wsparciem w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej są różne. Największym zagrożeniem jest utrata płynności finansowej, która jest bardzo realna w przypadku właścicieli nieruchomości związanych z branżą handlową - mówi Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Operacyjna Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych PINK.

Jak dodaje, w branży biurowej i magazynowej, gdzie jest wiele inwestycji w trakcie budowy oraz trwających procesów wykańczania powierzchni dla najemców, olbrzymim problemem jest zawieszenie terminów administracyjnych. - Już na etapie projektu ustawy zaowocowało to niestawianiem się przedstawicieli urzędów na odbiory prac budowlanych i brakiem możliwości uzyskania pozwoleń na użytkowanie całych budynków czy też powierzchni dla konkretnego najemcy. Ten artykuł niesie za sobą również ograniczenia przy współpracy z dostawcami mediów np. podłączenie przyłączy zewnętrznych. Ten problem prowadzi do konfliktów pomiędzy właścicielami obiektów i najemcami oraz wykonawcami budynków, gdzie często są określane terminy po których strony mogą mieć obowiązek płacenia kar umownych. Przy toczących się budowach występują również zagrożenia przestojów z innych przyczyn np. wynikające z logistyki materiałów, mniejszej liczby pracowników na budowie - musimy spodziewać się korekty planów i zmniejszenia ilości oddanej powierzchni we wszystkich sektorach - mówi Agnieszka Jachowicz.

Zdaniem PINK, wyzwaniem dla wszystkich branż jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania budynków, w szczególności przy istotnym ograniczeniu liczby osób niezbędnej do poprawnego serwisowania obiektów oraz wdrożenie całkowicie nowych procedur, aby ograniczyć maksymalnie ryzyko zakażenia. - Dla całej branży, w przypadku budynków w trakcie komercjalizacji wyzwaniem jest obecna sytuacja i prawdopodobne spowolnienie tempa podpisywania nowych umów - zarówno ze względu na ostrożność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jak i trudność w prowadzeniu negocjacji - podsumowuje Dyrektor Operacyjna Izby.