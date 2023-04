Firma Onwelo istnieje od 2015 roku. W tym czasie udało się jej otworzyć 9 biur w Europie i USA. Zatrudnia ponad 700 osób i na swoim koncie ma współpracę z takimi gigantami technologicznymi, jak Google Cloud, Microsoft czy UiPath. Specjaliści Onwelo zajmują się między innymi rozwojem, utrzymaniem i testowaniem oprogramowania, dostarczaniem produktów i usług opartych na technologiach chmurowych czy tworzeniem rozwiązań z zakresu Data & Analytics oraz Inteligentnej Automatyzacji, usprawniającej procesy biznesowe. To kolejny w ostatnim czasie najemca z branży IT w biurowcach autorstwa Skanska.

Szybki rozwój branży IT wiąże się z koniecznością poszukiwania nowych przestrzeni, w których pracownicy będą czuli się dobrze i komfortowo, i które zapewniają najlepsze warunki do pracy oraz dalszego wzrostu biznesu – mówi Monika Tkacz, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Brama Miasta, oprócz takich właśnie przestrzeni, oferuje też zrównoważone technologie, zmniejszające wpływ budynku na środowisko, a także znakomitą lokalizację, tuż przy dworcu Łódź Fabryczna. To zdecydowanie dobry przepis na nowe biuro – dodaje Monika Tkacz.