IT Onwelo otwiera siedzibę w biurowcu Brama Miasta w Łodzi. W biurze będzie docelowo pracować około 100 nowych pracowników.

Do dyspozycji firmy będzie ponad 1 200 mkw. Oprócz stanowisk do pracy, w biurze będzie także strefa do odpoczynku oraz chill-out.

Firma rekrutacje planuje przeprowadzić wśród mieszkańców Łodzi. Poszukiwani są programiści, Front-end Developerzy ze znajomością technologii Angular i React, Back-end, developerzy ze znajomością języków Java i .NET, a także Full Stack Developerzy. Będą oni współtworzyć projekty z takich branż jak automotive czy FinTech.

