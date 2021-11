Branża IT dobrze czuje się w Cavatina Hall. Tysiąc mkw. biur dla Precisely

Do grona najemców budynku Cavatina Hall A w Bielsku-Białej dołącza kolejna firma z branży nowych technologii – Precisely. Inwestycja typu mixed-use Cavatina Holding oferuje pierwsze w tym regionie biura klasy A w obiekcie o wyjątkowej architekturze i dogodnej lokalizacji w centrum, co spotkało się z uznaniem już wielu firm działających na tym terenie.

W Cavatina Hall firma Precisely od marca 2022 r. korzystać będzie z ponad 1 tys. mkw. powierzchni biurowej.

W biurze powstanie ponad 90 stanowisk pracy, zlokalizowanych na trzecim piętrze nowoczesnego, futurystycznego obiektu.

Do tego czasu 25 osób z rozwijającego się zespołu Precisely pracować będzie w przestrzeni Quickwork działającej w ramach Cavatina Hall.

– Bielsko-Biała jest rynkiem przyciągającym inwestorów, na którym chętnie swoje oddziały otwierają między innymi firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu. Spośród ok. 30 obecnych w mieście podmiotów oferujących usługi biznesowe, aż połowę stanowią te związane również z IT. W Cavatina Hall stworzyliśmy dla nich świetne warunki do pracy i rozwoju. Elastyczność w kształtowaniu przestrzeni, zastosowanie nowoczesnych technologii budynkowych czy dbałość o strefy zieleni i relaksu oraz dodatkową infrastrukturę usługową – to niezaprzeczalne atuty tego obiektu – mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Manager Cavatina Holding. – Cieszę się, że firma Precisely, działająca w wielu miastach na całym świecie, także doceniła naszą inwestycję i to tu urządzi swoje bielskie biuro – dodaje.

Nowy najemca Cavatina Hall, firma Precisely, jest światowym liderem w dziedzinie integralności, spójności oraz dokładności danych dla 12 000 klientów w ponad 100 krajach. Produkty firmy Precisely w zakresie integracji danych, jakości danych, zarządzania danymi, informacji o lokalizacji i wzbogacania danych umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i osiąganie lepszych wyników. Firma posiadająca biura w 8 krajach zlokalizowane na 5 kontynentach od 2020 r. obecna jest także w Polsce, w Bielsku-Białej.

– Dokładne poznanie potrzeb klienta i charakteru jego działalności są kluczem do właściwego doboru zarówno lokalizacji, jak i konkretnej powierzchni. Zaufanie jakim obdarzyła nas firma Precisely powierzając proces poszukiwania nowego biura oraz negocjacje umowy najmu potwierdzają, że doskonale poznaliśmy jej potrzeby. Prezentując wyselekcjonowane biura kierowaliśmy się dogodną lokalizacją, otoczeniem usługowo-handlowym oraz komfortem pracowników organizacji. Kompleks Cavatina Hall gwarantował wszystkie niezbędne udogodnia, a przez to optymalnie odpowiadał oczekiwaniom naszego klienta. Liczymy, że przeprowadzce biura do nowej lokalizacji w Bielsku Białej będzie towarzyszył dalszy rozwój firmy – komentuje Iwona Kalaga, Negocjator w Knight Frank.

