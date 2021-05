Brokerzy XTB szykują przeprowadzkę do nowej siedziby

Dom Maklerski X-Trade Brokers wprowadzi się do Skylinera. Spółka zajmie blisko 4,4 tys. mkw. powierzchni biurowca.

Grupa XTB od ponad 15 lat zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do setek rynków na całym świecie, wykorzystując do tego własne platformy transakcyjne (xStation i xStation Mobile).

Spółka dostarcza także na skalę globalną wiodące technologie dla instytucji finansowych.

Grupa XTB zdobyła zaufanie ponad 317 tys. klientów i jest regulowana przez największe organy nadzoru: FCA, KNF, CySEC oraz IFSC.

Swoje oddziały prowadzi w prestiżowych lokalizacjach mieszczących się w ponad 13 krajach tj. Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Chile. Od sierpnia 2016 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa XTB na całym świecie zatrudnia ponad 550 osób, z czego większość pracuje

w Warszawie. Od stycznia 2022 roku nową siedzibą firmy stanie się budynek Skyliner. XTB zajmie trzy piętra w budynku zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego.

- Ostatnie kilka lat to dla XTB czas wyjątkowo dynamicznego rozwoju, który przełożył się na wzrost zatrudnienia w praktycznie każdym zespole odpowiedzialnym za kluczowe obszary biznesowe w firmie. Szukaliśmy miejsca, które będzie nie tylko świetnie skomunikowane, ale także nowoczesne, wykonane w wysokim standardzie i zapewniające możliwości adaptacji przestrzeni poprzez dostosowanie jej do naszych wymagań. Skyliner spełnia te oczekiwania,

a przy tym znajduje się w niedalekiej odległości od naszego poprzedniego biura, dzięki czemu nasi pracownicy nie będą musieli zmieniać swoich przyzwyczajeń jak chodzi o podróż do pracy – powiedział Paweł Szejko, dyrektor finansowy i członek zarządu XTB.

W procesie wynajmu Grupa XTB była reprezentowana przez agencję Knight Frank, a właściciela biurowca – Grupę Karimpol – reprezentowało CBRE Polska.