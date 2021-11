Brown-Forman w biurowcu myhive Park Postępu w Warszawie

myhive Park Postępu to kompleks biurowy składający się z czterech 7-kondygnacyjnych, nowoczesnych budynków, oferujących do wynajęcia łącznie 34 000 mkw. powierzchni. Właścicielem budynku jest Immofinanz.

Brown-Forman Polska należy do amerykańskiego giganta z branży alkoholi premium. W portfolio firmy znajdują się, między innymi, marki takie jak: Finlandia Vodka oraz Jack Daniel’s. W Polsce Brown-Forman obecny jest od 1993 roku.

W procesie renegocjacji najemcę reprezentowali eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL.

Eksperci JLL odpowiadali również za kompleksowe doradztwo ds. miejsca pracy, czyli jego ocenę pod kątem optymalnego dostosowania do charakteru firmy oraz potrzeb zespołu, uwzględniając przy tym wytyczne najemcy.

- Nasz zespół dobrze się czuje pracując w samym sercu biznesowego Mokotowa, a w myhive Park Postępu możemy mu zapewnić komfortowe środowisko pracy, w którym inwestor zadbał, między innymi, o bardzo dla nas istotne proekologiczne rozwiązania. Dlatego cieszę się, że udało nam się wspólnie wypracować warunki współpracy satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Czas renegocjacji umowy wykorzystaliśmy również do tego, aby ponownie przeanalizować potrzeby naszych pracowników i dostosować do nich przestrzeń biurową - wyjaśnia Renata Frelek, Office Manager, Brown Forman.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pięć lat w życiu globalnej, dynamicznej firmy to bardzo dużo. Szczególnie, jeżeli w tym czasie mamy do czynienia ze zjawiskami wywierającymi ogromny wpływ na to, jak żyjemy i pracujemy. A takim zjawiskiem jest bez wątpienia pandemia. Dlatego naszemu klientowi zależało nie tylko na renegocjacji kontraktu, ale także szerokim doradztwie w zakresie przystosowania środowiska pracy do aktualnych i przyszłych potrzeb pracowników Brown-Forman Polska. Cieszę się, że posiadając wewnątrz JLL kompetencje w tych obszarach, mogliśmy kompleksowo wesprzeć firmę w tym procesie - mówi Anna Manjura-Żytko, Konsultant w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL.