BRU Textiles wybiera biurowiec Domaniewska 45 w Warszawie

Spółka z grupy BRU Textiles wybrała budynek Domaniewska 45 na lokalizację swojego nowego biura, do którego wprowadziła się z początkiem sierpnia. Najemca ma do dyspozycji powierzchnię ponad 200 m kw.

Knight Frank, będący agentem wyłącznym odpowiedzialnym za komercjalizację obiektu, doradzał właścicielowi, firmie ASD Real Estate. Najemcę reprezentował Maxon Nieruchomości.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Domaniewska 45 zyskała uznanie w oczach BRU Textiles – międzynarodowej firmy o ugruntowanej pozycji w branży tekstylnej. Regularne wprowadzanie się nowych najemców do budynku Domaniewska 45 potwierdza owocną współpracę z właścicielem oraz jego elastyczność i otwartość na potrzeby najemców – mówi Damian Kapusta, Negocjator w Knight Frank.

BRU Textiles to założona ponad 25 lat temu firma z siedzibą w Belgii, która jest światowym dostawcą tkanin zaopatrującym wiodące marki, producentów mebli i sektor hotelarski. Firma posiada własne studio projektowe oraz laboratorium, a nowoczesne rozwiązania logistyczne i udogodnia marketingowe, pozwalają na szybką realizację zamówień do ponad 100 krajów.

Domaniewska 45 kusi standardem

Domaniewska 45 to wykończony w wysokim standardzie, kameralny budynek biurowy, oddany do użytku w 2014 roku. Obiekt oferuje około 9 850 m kw. powierzchni najmu, rozmieszczonej na 8 kondygnacjach nadziemnych. Budynek położony jest w biznesowej części Mokotowa, w lokalizacji charakteryzującej się dogodnym dostępem do środków komunikacji miejskiej (przystanki autobusowe i tramwajowe w odległości do 5 min. pieszo). Dla osób korzystających z prywatnych środków transportu dostępny jest 3-poziomowy parking podziemny oraz stojaki na rowery. W otoczeniu Domaniewskiej 45 znajdują się liczne restauracje, kawiarnie, sklepy spożywcze oraz centra medyczne.