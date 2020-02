Brytyjczycy i Niemcy odpowiadają za ćwierć inwestycyjnego tortu. Jak radzi sobie rodzimy kapitał?

- Polska to największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wartości transakcji inwestycyjnych. Utrzymujemy bardzo silną pozycję i przyciągamy inwestorów zagranicznych z różnych stron świata. Atrakcyjne jest dla nich zarówno nasze położenie, silna pozycja gospodarcza, jak i stabilne wskaźniki makroekonomiczne. Szkoda jednak, że nie radzimy sobie zbyt dobrze z angażowaniem rodzimego kapitału, którego udział nie przekracza 2 proc. Polscy inwestorzy są bardzo zainteresowani rynkiem nieruchomości komercyjnych, ale nie funkcjonują skuteczne ramy prawne umożliwiające inwestowanie w ustrukturyzowany sposób. Zapowiedź powrotu do implementowania formuły REIT daje nadzieję na większe uczestnictwo polskiego kapitału w zakupach nieruchomości komercyjnych, ale są to bardzo wstępne sygnały i niestety nie spodziewamy się szybkiego wprowadzenia REIT-ów w Polsce – mówi Przemysław Łachmaniuk, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych CBRE.

Kto inwestował najwięcej?

Za 24% wartości transakcji w 2019 roku odpowiadali inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Tuż za nimi uplasowali się Czesi, Australijczycy i Austriacy. Pierwszą ósemkę najaktywniejszych inwestorów domykają kupujący z RPA, Singapuru i Szwajcarii. W sumie inwestorzy z tych ośmiu krajów odpowiadają za aż 67 proc. wartości transakcji zawartych w 2019 roku.

Biorąc pod uwagę poszczególne regiony świata, prym w wartości transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wiodą Europejczycy. Odpowiadają oni za niemal połowę inwestycyjnego tortu. Spory udział mają też inwestorzy z regionu Azji i Pacyfiku, głównie z Australii i Singapuru.

Eksperci CBRE zwracają uwagę, że choć udział polskiego kapitału w wartości transakcji w 2019 roku wyniósł zaledwie 2 proc. jest to wzrost o cały punkt procentowy w porównaniu rok do roku. CBRE widzi wzmożone zainteresowanie rynkiem nieruchomości komercyjnych inwestorów indywidualnych. Nie zmienia to jednak faktu, że bez odpowiednich zachęt i instrumentów m.in. w postaci REIT-ów skokowy udział polskich inwestycji jest mało realny.

Biura produktami inwestycyjnymi pierwszego wyboru

Największy udział w rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne miały transakcje biurowe. W 2019 roku w biura zainwestowano 3,8 mld euro, czyli 50% ogólnego wolumenu. Największą transakcją była sprzedaż budynku A kompleksu Warsaw Spire za 386 mln euro przez Madison oraz Ghelamco grupie Immofinanz.