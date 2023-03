Firma Endava, brytyjski gigant branży IT, otworzyła centrum biznesowe we Wrocławiu. To czwarte biuro koncernu w Polsce.

Partnerzy serwisu

Endava ma swoje biura we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Warszawie.

Specjaliści Endavy mogą pracować z Polski dla klientów z całego świata.

Endava działa w 64 miastach, w 27 krajach, świadcząc usługi eksperckie na rzecz ponad 700 klientów.

Wśród klientów Endavy są takie światowe marki jak Pollinate, Volkswagen, Hellenic Bank i Santander Group. W ciągu roku Endava utworzyła w Polsce cztery biura. Pierwszym polskim miastem, w którym firma rozpoczęła swoją działalność, był Gdańsk a później Łódź i Warszawa. W lutym 2023 r. otwarto nowe biuro we Wrocławiu. We wszystkich czterech nowych biurach Endavy obowiązuje model pracy hybrydowej, który obejmuje pracowników firmy z całego świata. Endava szuka pracowników We Wrocławiu i w Polsce Endava chce podążać śladami kilku innych krajów regionu, takich jak Rumunia, Bułgaria czy Mołdawia, gdzie marka jest już rozpoznawalna jako pracodawca pierwszego wyboru. Czytaj więcej Capgemini, Nokia, Sii... 10 największych graczy rynku BPO/SSC w Polsce Docelowo firma chce wspierać także budowanie lokalnych społeczności technologicznych, m.in. poprzez tworzenie platform do interakcji i wymiany doświadczeń między specjalistami z branży. Przykładem jest autorski cykl meetupów Connect.IT, który w tym roku zawitał również do Polski. Gigant IT mocny w Polsce W 2022 roku firma urosła o prawie połowę (46,7%) w porównaniu do poprzedniego roku, odnotowując przychody na poziomie 654,8 mln GBP. Ponad połowa z nich została wygenerowana przez współpracę z partnerami świadczącymi usługi płatnicze i finansowe (51%). Drugą główną grupą klientów Endavy są marki zajmujące się technologią, mediami oraz telekomunikacją (25%). Spółka notowana jest na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin