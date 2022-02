Brytyjski gigat IT stawia na Polskę

Endava tworzy polskie centrum doskonałości Google do obsługi swoich europejskich klientów. Wspierać ono będzie firmy we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań cloud native, konfiguracji landing zone oraz migracji danych do chmury obliczeniowej.

Spółka oferuje zatrudnienie m.in. dla programistów, testerów, inżynierów aplikacji, analityków, kierowników projektów, architektów oprogramowania oraz pracowników usług wsparcia.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zapotrzebowanie na cyfrowe technologie rośnie na całym świecie, co pozwala nam rozwijać nasze regionalne centra i przyciągać nowe talenty do naszych zespołów. Polska z pewnością stanie się jednym z naszych głównych rynków, ponieważ znaleźliśmy tu bardzo wielu utalentowanych inżynierów o ogromnym potencjale - mówi Claudiu Constantinescu, Regional Manager, Central Europe, Endava.

Endava zatrudnia 10 tys. pracowników (według stanu na grudzień 2021 roku), zlokalizowanych w biurach w Australii, Austrii, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Singapurze, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, a także w Europie Środkowo-Wschodniej: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Macedonia Północna i Serbia oraz w Ameryce Południowej: Argentyna, Kolumbia, Meksyk, Urugwaj i Wenezuela.