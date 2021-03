Budimex: Home office nie dla wszystkich

• W Budimeksie tylko 5 proc. załogi pracuje w trybie home office. Pracownicy coraz częściej mówią o tym, że praca zdalna wywołuje u nich poczucie oderwania od organizacji oraz koleżanek i kolegów.

• Zdalny system pracy obniża wydatki z budżetu szkoleniowego, ponieważ wszelkie kursy, warsztaty czy inne formy podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników przyjęły formę online.

• Gdy już będzie wiadomo, ile dni w tygodniu pracownicy będą chcieli pracować z domu, wówczas podjęta zostanie decyzja o ewentualnej optymalizacji zajmowanej przez centralę Budimeksu powierzchni.

Budownictwo to jeden z tych sektorów gospodarki, w których nie jest możliwe przeniesienie 100 proc. działalności do świata online. - Trudno się temu dziwić, skoro realizacja projektów infrastrukturalnych - mówiąc językiem potocznym - odbywa się offline i to się nie zmieni nawet w najśmielszych wyobrażeniach futurologów. Dlatego w Budimeksie, mimo pandemii covid-19, tylko 5 proc. załogi pracuje w trybie home office - tłumaczy Cezary Mączka, członek zarządu Budimeksu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi.

Obszary wsparcia, a więc m.in. administracja, finanse oraz działy prawny i HR pracują w formie hybrydowej. Zespoły przychodzące do biura wymieniają się co tydzień. Są także departamenty, które ze względu na obieg dokumentacji, wybrały trochę inny model – dwa dni pracy w biurze, a trzy w domu.

Praca zdalna - blaski i cienie

Formalnie zarząd firmy zgodził się, aby 50 proc. zatrudnionych pracowało w trybie home office, lecz okazuje się, że grupa chętnych do skorzystania z tej możliwości stanowi zaledwie 20 proc.

– Częstokroć to my zachęcamy pracowników do pracy z domu, ponieważ oni sami nie są zwolennikami tego rozwiązania. Wynika to zapewne z faktu, że doskwiera im poczucie oderwania od organizacji oraz koleżanek i kolegów tłumaczy Cezary Mączka.

