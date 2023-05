Przed pandemią hitem biurowym były budki telefoniczne. Dzisiaj najlepiej sprzedają się mobilne moduły, w których można dłużej popracować z zapewnieniem komfortu i poufności - tłumaczy Katarzyna Jasińska, Managing Director Bene Poland.

Przed pandemią 55 proc. ogólnej przestrzeni biura stanowiły stanowiska do pracy indywidualnej, a tylko 20 proc. - miejsca do współpracy i organizowania spotkań.

Dzisiaj 45 proc. powierzchni biurowej wypełniają aranżacje sprzyjające interakcjom w zespole.

Przed pandemią hitem biurowym były budki telefoniczne. Dzisiaj sprzedają się gorzej, a największym zainteresowaniem cieszą się odpowiednio wyposażone mobilne moduły.

Ponad 80 proc. spotkań organizowanych w firmach to takie, w których przynajmniej jedna osoba uczestniczy online.

Oznacza to, że firmy zostały zmuszone do tego, by – nie wiedząc, jak będziemy dokładnie pracować w przyszłości – bardzo szybko przearanżować swoje biura.

– Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam przekonywać, że biuro będzie stanowić centrum budowania relacji między pracownikami, pełniąc jednocześnie funkcję reprezentacyjną i wspierając budowę tożsamości firmy oraz jej wizerunku – tłumaczy Katarzyna Jasińska.

Biuro to serce innowacji

Ważnym elementem obecnej roli biura jest to, że może dawać nowe możliwości.

– Dzięki digitalizacji na wysokim poziomie, staje się sercem innowacji i kreatywności. Jednak to wymaga elastycznej i mobilnej aranżacji przestrzeni, żeby dostosować ją do modelu pracy hybrydowej – wyjaśnia Katarzyna Jasińska.

Przed pandemią hitem sprzedaży były budki telefoniczne. – Na przestrzeni typu open space stawialiśmy wtedy najczęściej angielską budkę telefoniczną, żeby pracownicy nie przeszkadzali sobie podczas krótkich rozmów telefonicznych – przypomina Katarzyna Jasińska.

– Taka konstrukcja pozwala na regularną pracę w dłuższym czasie z zapewnieniem komfortu i poufności. W wydzielonej przestrzeni akustycznej możemy pracować w skupieniu, ale też organizować spotkania hybrydowe z klientami, oceny roczne z pracownikami czy rekrutacje – wylicza Katarzyna Jasińska.

Popularne są również moduły pozwalające zgromadzić od dwóch do sześciu osób, bo to najczęstsze spotkania organizowane w firmach.

Meble i technologia – nierozerwalny mariaż

Jak podkreśla Katarzyna Jasińska, bardzo mocno zaczyna się obecnie zazębiać aranżacja mebli biurowych z technologią. Ponad 80 proc. spotkań organizowanych w firmach to takie, w których przynajmniej jedna osoba uczestniczy online.

– To oznacza, że relacje tych dwóch dziedzin powinny być ścisłe, dlatego że spotkanie hybrydowe, które ma być naprawdę inkluzywne powinno zawierać cztery elementy: dostosowane i ergonomiczne miejsce pracy, sprzęt do wideokonferencji oraz platformy komunikacyjne – wylicza Katarzyna Jasińska.

Ważna jest też zmiana kultury odbywania spotkań hybrydowych.

– Dopiero wszystkie te elementy stanowią wspólny mianownik holistycznego spojrzenia na nową rolę biura – wyjaśnia Katarzyna Jasińska, Managing Director Bene Poland, firmy, która wraz z partnerami zainicjowała uruchomienie w Warszawie Hybrid Workplace Experience Centre.

