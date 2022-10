Na budowie biurowca PUNKT, który powstaje w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku zakończyły się prace konstrukcyjne, w związku z czym nad budynkiem zawisła tradycyjna wiecha.

Kameralny, elegancki i świetnie zlokalizowany budynek będzie miał blisko 13 tys. mkw. powierzchni najmu i doskonale wpisze się w handlowo-usługowe otoczenie inwestycji.

Planowany termin zakończenia budowy to I kwartał 2024 roku.

To kolejna, po Officynie, inwestycja firmy Torus w tej części miasta.

Zakończyły się prace związane z konstrukcją budynku. Od połowy lipca trwają prace związane z wykonywaniem jego fasady - montaż elewacji powinien się zakończyć w marcu przyszłego roku. Równolegle wykonujemy izolację dachów i uzbrajamy piony instalacyjne w budynku – mówi Mikołaj Filipiak, kierownik projektu w spółce Torus.

Za wykonanie konstrukcji budynku odpowiedzialna była firma Marex z Mławy. Montaż elewacji wykonuje firma Eljako-Al, z kolei izolację dachów firma Emar z Kartuz. Projekt budynku przygotowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto.

PUNKT to kameralny biurowiec z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, o łącznej powierzchni 12 781 mkw. (GLA). Budynek certyfikowany będzie w systemie LEED v4, spełniać będzie więc najwyższe standardy środowiskowe związane m.in. z energooszczędnością czy niskim zużyciem wody pitnej, co obniża koszty eksploatacyjne, jak również użyciem przyjaznych dla człowieka materiałów budowlanych. Będzie również certyfikowanym „Obiektem bez barier”, przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

PUNKT budowany jest w wysokim standardzie Torusa opartym m.in. o technologiczne innowacje – jedną z nich jest system central wentylacyjnych, który w praktyce likwiduje możliwość rozprzestrzeniania się różnego rodzaju patogenów takich jak bakterie czy wirusy. Budynek wyróżniać będą także: 3-metrowa wysokość pomieszczeń biurowych, uchylne okna, system indywidualnej kontroli temperatury, aplikacja budynkowa z szeregiem praktycznych funkcji (ułatwiająca m.in. dostęp do obiektu) oraz bogata infrastruktura dedykowana rowerzystom. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano taras, który będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla pracowników. W inwestycji zaplanowano 283 miejsca parkingowe, w tym 83 podziemne, co będzie dużym udogodnieniem dla najemców.

PUNKT jest świetnie zlokalizowany w Gdańsku.

PUNKT jest świetnie zlokalizowany – tuż przy popularnych galeriach handlowych (Bałtyckiej i Metropolia), i skomunikowany - nieopodal Dworca PKP/Szybkiej Kolei Miejskiej/Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk Wrzeszcz, w pobliżu licznych przystanków autobusowych i tramwajowych. Dojazd do centrum Gdańska Głównego zajmuje z tego miejsca zaledwie kilka minut, z kolei w kwadrans dotrzeć można do Sopotu czy Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Kameralny biurowiec w tak wielofunkcyjnym otoczeniu będzie świetnym miejscem do pracy i rozwoju biznesu. Uzupełni i poszerzy ofertę tej części miasta, bogatą w usługi i handel. Biurowiec PUNKT stanowi też kontynuację rozwoju centralnego dystryktu biznesowego - pasma usług kształtującego się od wielu lat pomiędzy dzielnicami Wrzeszcz i Oliwa, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Trójmiasta.

