Budowa biurowca w Lublinie pod znakiem zapytania

Odpowiedzialni za decyzję urzędnicy uznali, że potrzebują zewnętrznej ekspertyzy.

Urząd Miasta już po raz drugi rozpatruje wniosek spółki Global Rent, która stara się o decyzję środowiskową dla budowy biurowca na zboczu wąwozu przy torach kolejowych, naprzeciw ul. Wyżynnej.

Pierwsza decyzja była odmowna, ale została skutecznie zaskarżona przez spółkę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, którego zdaniem miejscy urzędnicy nie podali „pełnego, racjonalnego” uzasadnienia swojej decyzji”.

Już od pewnego czasu Urząd Miasta daje do zrozumienia, że nie chce budowy biurowca w wąwozie i że jest wręcz gotów przejąć ten teren od inwestora, oferując mu w zamian inną działkę, by nie dopuścić do zabudowy zielonej doliny. Zabudowę tego miejsca przewiduje obowiązujący plan zagospodarowania terenu, uchwalony 19 lat temu przez Radę Miasta, który wyznacza tu strefę „aktywności gospodarczej”. Zgodnie z prawem można tu nawet zbudować zakład produkcyjny.

Na wniosek prezydenta Rada Miasta zgodziła się na rozpoczęcie prac nad zmianą planu zagospodarowania. Nowy, gdy już powstanie, nie będzie dopuszczać tu zabudowy, bo obowiązujące studium przestrzenne, z którym plan musi być zgodny, wyznacza tu tereny zielone.