Budowa dwóch biurowców i rewitalizacja elektrowni. Fuzja podsumowała 2020 rok

Fuzja to blisko 8 ha historycznego terenu, który po zakończeniu prac zyska 90 tys. mkw. powierzchni o różnych funkcjach oraz ponad 4 ha przestrzeni ogólnodostępnej. Rok 2020 był dla projektu niezwykle udany. Deweloper zakończył budowę dwóch pierwszych budynków mieszkalnych i oddał do użytkowania 274 lokale. W listopadzie wystartowała także budowa trzeciej nieruchomości, w której znajdzie się 237 mieszkań. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na I połowę 2022 roku.

We wrześniu 2020 roku Fuzja weszła w kolejną fazę realizacji projektu. Na terenie inwestycji wbita została symboliczna łopata pod budowę dwóch biurowców o łącznej powierzchni 19 900 mkw. Ich najemcą zostanie Fujitsu Technology Solutions. Firma wprowadzi się do swojej nowej siedziby już w 2022 roku. Biurowce będą miały odpowiednio pięć oraz sześć kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną. Na realizację części biurowej Fuzji deweloper pozyskał w listopadzie finansowanie od Banku Pekao S.A. w wysokości blisko 34 mln EUR. Na koniec 2021 roku planowane jest zakończenie prac związanych ze stanem surowym obu budynków, na których zawiśnie tradycyjna wiecha.

Ten rok będzie przełomowy dla Fuzji jako projektu miastotwórczego. W połowie 2021 otwarty zostanie otwarty ogólnodostępny plac miejski zlokalizowany w centrum kompleksu. Nowy dziedziniec o powierzchni blisko 3 600 mkw. będzie przyjazną przestrzenią, sprzyjającą rozmaitym aktywnościom, która jednocześnie pozwoli na relaks i odpoczynek. Sercem placu będzie zrewitalizowana zabytkowa elektrownia, której odnowioną fasadę i piękne nowe oszklenia w postaci witraży będzie można podziwiać wraz z otwarciem dziedzińca.

- Udostępnienie placu we Fuzji będzie wielkim wydarzeniem w życiu naszej inwestycji, ale też i całego miasta. Przez wiele lat był to teren zamknięty i przez to poniekąd zapomniany. Teraz odzyskuje swoją świetność, której przedsmak zobaczyć będzie można już za kilka miesięcy. Na terenie Fuzji pozostawimy jak najwięcej śladów fabrycznej Łodzi, np. naturalnej cegły, która nadaje temu miejscu niezwykłego klimatu. Będzie to wspaniałe miejsce spotkań, idealne do pracy i zapewniające komfort w codziennym życiu. Każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie – mówi Anna Malarczyk-Arcidiacono, dyrektor projektu Fuzja.

Fuzja to jeden z największych i najbardziej wymagających projektów realizowanych przez Echo Investment w Polsce. Wieloetapowa inwestycja zakłada powstanie wielofunkcyjnej przestrzeni biurowej, handlowo–usługowej, gastronomicznej, a także budynków mieszkalnych, placu miejskiego i otwartych, zielonych terenów wspólnych. Wszystko w otoczeniu historycznej zabudowy dawnych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera, które stanowią dziedzictwo Łodzi Fabrycznej. Na terenie Fuzji są budowane także nowe budynki, które uzupełnią istniejącą zabudowę. Łącznie na 8 ha zlokalizowanych będzie 20 budynków, z czego 14 stanowić będą obiekty historyczne. Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada Medusa Group.