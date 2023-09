Jakich nieruchomości będą potrzebować miasta przyszłości? Co gwarantuje sukces inwestycji? O tym Sebastian Suchodolski z firmy Cavatina Holding, która realizuje właśnie projekty biurowe w Katowicach i Seattle, w Stanach Zjednoczonych.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding wymienia trzy aspekty, gwarantujące sukces inwestycji nieruchomościowej. Pierwszym z nich jest lokalizacja.

- Inwestycje zlokalizowane w centrach miast są chętnie wybierane nie tylko przez najemców, ale i przez osoby zainteresowane kupnem lub wynajmem mieszkania - mówi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

Drugim aspektem jest komplementarność funkcji, którą zapewnia inwestycja typu mixed-use.

- Połączenie miejsc pracy z miejscami do zamieszkania i usługami w jednym projekcie pozwala na realizację idei miasta 15-minutowego - mówi Sebastian Suchodolski.

W obecnych czasach na potrzeby rynku i ludzi najlepiej odpowiadają inwestycje mixed-use - uważa Sebastian Suchodolski, Cavatina Holding.

Trzecim gwarantem idealnej inwestycji jest tworzenie budynków w duchu ESG i to nie tylko pod kątem redukcji śladu węglowego, ale także w aspekcie miastotwórczym, sprzyjającym oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Cavatina buduje miasta przyszłości

- Po realizacji wieżowego projektu Global Office Park w stolicy Górnego Śląska, zdecydowaliśmy się na zupełnie inny projekt: bardzo nowoczesny i zielony - mówi Sebastian Suchodolski.

Pierwszym najemcą Grundmanna Office Park został Bank BNP Paribas, który zajmie ponad 4,1 tys. mkw.

Kompleks oferujący 48 tys. mkw. powierzchni biurowej składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, oferować będzie ponad tysiąc naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zieloną infrastrukturę oraz liczne udogodnienia dla najemców. W budynkach zaprojektowano elastyczne przestrzenie co-workingowe o podwyższonym standardzie. Na parterach znajdą się lokale handlowo-usługowe, podnoszące komfort codziennego funkcjonowania użytkowników, m.in. restauracje, kawiarnie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia czy paczkomat.

Kolejną inwestycją, na której koncentruje się Cavatina jest 13-piętrowy budynek w centrum Seattle, wykonany z prefabrykowanych elementów wyprodukowanych w Polsce. To jednocześnie pierwszy projekt mieszkaniowy Grupy Cavatina w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie nie będzie ostatnim krokiem dewelopera poza granicami Polski.

- Bardzo uważnie obserwujemy rynki polskie i zagraniczne. Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości inwestycyjne, w ramach których możemy zaprezentować wszystko to, co nas wyróżnia w zakresie podejścia do architektury i zagospodarowania przestrzeni - podsumowuje Sebastian Suchodolski.

