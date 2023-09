JLL Polska wsparła Wipro IT Services Poland Sp. z o.o., część Wipro Limited, firmy świadczącej usługi technologiczne i konsultingowe, w procesie wynajmu powierzchni biurowej w budynku Wave w Gdańsku.

Firma wynajmie ponad 3500 mkw. powierzchni.

W procesie negocjacji umowy najemcę reprezentowała firma JLL.

Wipro IT Services Poland działa w Polsce od 2008 roku. Firma jest członkiem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – wiodącej organizacji reprezentującej sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Poszukując odpowiedniego biura dla Wipro IT Services Poland staraliśmy się odpowiedzieć na potrzeby klienta, któremu zależało na wysokim standardzie oraz usytuowaniu w centrum Gdańska. Cieszymy się, że udało nam się to osiągnąć. Wierzę, że nasze strategiczne podejście do procesu, uwzględniające kompleksowy pakiet doradztwa, pozwoliło na wybór nieruchomości najlepiej dopasowanej do preferencji klienta – mówi Beata Lewandowska, Senior Consultant, Office Agency, JLL Polska.

- Gdańsk stanowi dla nas doskonałą lokalizację, ponieważ nieustannie staramy się przyciągać talenty z najwyższej półki z tego regionu. Usytuowanie budynku Wave, jak również jego ekologiczny design sprawiają, że jest to idealny wybór biura dla Wipro - dodaje Chevalier Mario A. Libonati, Operations Head - Europe, Wipro IT Services Poland Sp. z o.o.

To, co charakteryzuje Wave, to przede wszystkim inkluzywne środowisko pracy, które ma rzeczywisty i pozytywny wpływ na wszystkich pracowników. Cieszymy się, że Wipro wybrało Wave jako lokalizację nowego biura - mówi Kornelia Łukaszewska-Ciesielska, leasing manager at Skanska’s commercial development business unit in CEE.

Wave w Gdańsku. Fot. Mat. pras.

Wave to pierwszy projekt spółki biurowej Skanska zrealizowany w Trójmieście.

14-kondygnacyjny biurowiec zlokalizowany jest przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie, w najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy biurowej Gdańska. Znajduje się przy kluczowej arterii łączącej całe Trójmiasto, naprzeciwko głównego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Biurowiec otrzymał prestiżowe wyróżnienie WELL Core & Shell na poziomie Złoty. Posiada też certyfikaty LEED Core & Shell oraz WELL Health Safety Rating.

Wave korzysta wyłącznie z energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Jest wyposażony w urządzenia, które umożliwiają oszczędność energii elektrycznej i wody. Co więcej, został stworzony z materiałów pochodzących z recyklingu oraz drewna z certyfikacją FSC. Wokół kompleksu znajduje się specjalnie zaprojektowany chodnik, który pochłania szkodliwe tlenki azotu (NOx) emitowane przede wszystkim przez okoliczny transport drogowy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl