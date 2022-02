Budynki Globalworth będą miały stacje Elocity dla aut elektrycznych

Stacje do ładowania samochodów elektrycznych pojawią się w 6 miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Stacje ładujące zyska 14 obiektów należących do Globalworth.

W lutym i marcu będzie można naładować samochód zieloną energią, m.in. w Silesia Star w Katowicach, Quattro Business Park w Krakowie, Green Horizon w Łodzi, Tryton Business House w Gdańsku, a także w Warsaw Trade Tower, Spektrum Tower i Hali Koszyki w Warszawie.

W kolejnych budynkach Globalworth – Lubicz Park w Krakowie, Skylight & Lumen w Warszawie, A4 Business Park w Katowicach oraz Retro Office House, West Link i West Gate we Wrocławiu – stacje zostaną zamontowane jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku.

- Sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych od Elocity jest kolejnym krokiem w zakresie zrównoważonego rozwoju, jaki wdrażamy portfelowo w obiektach Globalworth. Co ważne, będą one zasilane zieloną energią, której od 2021 roku używamy we wszystkich naszych nieruchomościach. To niewątpliwie duże udogodnienie dla naszych najemców, ich pracowników i gości, ale też wyraz wspólnego dążenia do redukcji śladu węglowego i społecznej odpowiedzialności - Piotr Zatorski, Portfolio Projects Manager w Globalworth Poland.

Globalworth pionierem zielonych rozwiązań w budynkach biurowych i wielofunkcyjnych

Od 2021 roku wszystkie obiekty w portfelu Globalworth w Polsce przeszły w 100 proc. na zieloną energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, a także uzyskały certyfikaty BREEAM na poziomie Excellent, potwierdzając tym samym ich ekologiczny i zrównoważony charakter. W planach firmy są kolejne rozwiązania wspierające elektromobilność i proekologiczne praktyki.

- Nad projektem sieci stacji pracowaliśmy przez kilka miesięcy i jesteśmy bardzo zadowoleni z ostatecznie zaakceptowanych rozwiązań. Uruchomienie wypracowanych procesów i odpowiednie przygotowanie zespołów powoduje, że projekt uruchamiania przez nas kolejnych punktów ładowania w miejscach wskazanych przez Globalworth przebiega sprawnie. Kluczem do sukcesu jest nasze doświadczenie i wiedza ekspercka. Tego należy szukać u dostawców EMP -Michał Baranowski, prezes Elocity

Elocity to polska spółka technologiczna typu EMP – electromobility provider, dostarczająca operatorom kompleksowe rozwiązanie zarządzania publicznymi i prywatnymi sieciami stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Globalworth jest giełdową spółką nieruchomościową działającą w Europie Środkowo-Wschodniej. Globalworth inwestuje w wysokiej jakości nieruchomości biurowe i parki logistyczne w pierwszorzędnych lokalizacjach, dzięki czemu uzyskuje przychody z wynajmu powierzchni renomowanym najemcom z całego świata.