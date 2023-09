Efektywność energetyczna i możliwość adaptacji pod nowe funkcję - takie warunki muszą spełniać budowane dziś obiekty, aby służyły jak najdłużej - uważa Jakub Jędrys, dyrektor Zespołu Doradztwa Budowlanego i Projektowego w Savills.

Od kilku lat obserwujemy w Polsce wyburzenia obiektów budowanych w latach 90. XX w.

Rozbiórki budynków wynikają m.in. z konieczności zmiany ich funkcji oraz nieaktualnych możliwości planistycznych.

Od kilku lat obserwujemy w Polsce trend wyburzeń obiektów budowanych w latach 90. XX w.

- Ten stan rzeczy wynika co najmniej w kilku aspektów. Każdy obiekt i jego rozbiórka mają inną historię. Wynika to m.in. ze zmiany jego funkcji, jak to ma miejsce w przypadku budynku Philipsa w Łodzi, gdzie biura zastąpią mieszkania. Drugim aspektem jest kwestia warunków zabudowy, które niejednokrotnie nie przystają do dzisiejszych potrzeb i możliwości - mówi Jakub Jędrys, dyrektor Zespołu Doradztwa Budowlanego i Projektowego w Savills.

Jak zatem osiągnąć długowieczność budynków stawianych dzisiaj?

Przede wszystkim należy myśleć o aspektach środowiskowych, zwłaszcza w kontekście efektywności energetycznej. Budynki powinny być projektowane w taki sposób, aby ich późniejsza adaptacja na inne cele przysparzała jak najmniej problemów aktualnemu właścicielowi - dodaje ekspert Savills.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl