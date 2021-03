Budżet partycypacyjny w biurowcu magnesem dla najemców

Pracownicy wrócą do biur, choć zapewne w zmienionej formie. Ponieważ jednak generalnie trudno nadążyć za potrzebami najemców, to można ich po prostu o nie spytać, wprowadzając - wzorem miejskich rozwiązań - budżet partycypacyjny w biurowcu.

Biuro to coś więcej niż miejsce do realizacji zawodowych obowiązków. Jest przestrzenią, w której biznes ma szansę kwitnąć i prężnie się rozwijać – uważa Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za sektor biurowy.

Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w Echo Investment: Z rozmów z naszymi najemcami wynika, że pracownicy wrócą do biur, choć zapewne w zmienionej formie.

Kamil Krępa, dyrektor ds. leasingu w TDJ Estate: Budżet partycypacyjny w biurowcu sprawia, że dobrostan pracowników zyskuje głębszy wymiar.

– Wszyscy inwestorzy i deweloperzy dążą do tego, żeby zapewnić najemcom i ich pracownikom bezpieczną pracę na dostarczanych przez siebie powierzchniach biurowych – uważa Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w Echo Investment.

Podczas zorganizowanego przez ThinkCo webinaru „Wellbeing 2.0 na rynku biurowym. Jakie są nowe potrzeby użytkowników?” podkreśliła, że choć na razie przeżywamy trzecią falę pandemii, to w końcu ludzie wrócą do biur, ponieważ home office obarczony jest wieloma niedogodnościami.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Rok z koronawirusem. Najnowsze dane o kondycji naszego rynku pracy

– Zdalna praca ogranicza nam dostęp do drukarek, skanerów i innych biurowych urządzeń, których nie mamy w domu. Nie da się przecież każdego pracownika tak „uzbroić technicznie”. Poza tym obstawiam, że co najmniej 80 proc. osób nie pracuje w przestronnych apartamentach czy domach na wsi. Najczęściej mają niewielkie, kupione na kredyt mieszkania, albo wynajmują coś małego. Standardowym rozwiązaniem jest praca przy desce do prasowania lub dwuosobowy stół w kuchni – tłumaczy Joanna Nicińska.

Czytaj też: Firmy nadal potrzebują biur. Home office tego nie zmienia

1

2