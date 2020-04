Buma Contractor podsumowuje działalność

Z firmy rodzinnej do lidera na rynku inwestycji biurowych. Blisko 30 lat doświadczeń ugruntowało pozycję Grupy BUMA i rozwinęło sektor generalnego wykonawstwa spółki BUMA Contractor na rynku deweloperskim. Przyszedł czas na podsumowanie.

W swoim dotychczasowym dorobku BUMA Contractor ma kilkanaście osiedli mieszkaniowych oraz obiekty biurowe i handlowo – usługowe o łącznej powierzchni ponad 500 tys. mkw. Do tej pory do jej najbardziej rozpoznawalnych realizacji należą zespoły biurowe: Rondo Business Park, Quattro Business Park, Tertium Business Park oraz DOT Office. BUMA Contractor z sukcesami rozwija swoje portfolio, nieprzerwanie pracując nad kolejnymi zaawansowanymi technologicznie budynkami. Jako generalny wykonawca inwestycji spółka z powodzeniem realizuje nie tylko inwestycje powstające w ramach grupy, ale także dla inwestorów zewnętrznych. Są to zarówno duże osiedla mieszkaniowe budowane w Krakowie dla takich deweloperów jak Wawel Service, Grupa GEO czy WAN S.A., jak i budynki biurowe, w tym prestiżowy Park Club przy krakowskich błoniach. BUMA Contractor jest także wykonawcą obiektów handlowych z przeznaczeniem dla sieci Lidl czy Jeronimo Martins.

Ergonomia pracy i natura życia

BUMA Contractor od początku istnienia specjalizuje się w realizacji inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa. Zakres głównych działań firmy od lat skupia się wokół budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego i obiektów biurowych. BUMA Contractor nie zamyka się jednak na szersze możliwości i nie rezygnuje z realizacji - równie atrakcyjnych z punktu widzenia spółki - powierzchni handlowo-usługowych, przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Firma realizuje również prace wykończeniowe typu fit-out zgodnie z indywidualnymi wytycznymi najemców powierzchni biurowych, a także prace remontowe i modernizacyjne. Przy zachowaniu najwyższej jakości wszystkich świadczonych usług, realizacja parków biurowych i dużych zespołów mieszkaniowych stanowi główną działalność Bumy Contractor. Specjaliści firmy przyznają, że istotą filozofii grupy jest tworzenie dobrych, ergonomicznych miejsc pracy i naturalnych przestrzeni do życia.

Wśród najnowszych realizacji biurowych BUMY Contractor znajdziemy kompleks biurowy Cu Office powstający na terenie Wrocławskiego Zachodniego Obszaru Biznesu przy ul. Jaworskiej. Budynki A i B, wchodzące w skład Cu Office oferują łącznie ponad 23 tys. m.kw. powierzchni wynajmowalnej. Budowa kompleksu właśnie się zakończyła, a do nowo oddanego budynku wprowadzają się kolejni najemcy. Z ciekawostek: na dachach obu budynków znajdą się dostępne dla najemców zielone tarasy.