Buma Service działa pod marką Sopla. W portfelu zarządzanej powierzchni ma ponad 200 tys. mkw. biur i prawie 100 tys. mkw. powierzchni wspólnot mieszkaniowych.

Buma Service rozpoczęła działalność pod nową marką: Sopla.

Sopla poszerza zakres usług o zarządzania projektami oraz fit-out’y.

Spółka oferuje różne terminy wynajmu i różne powierzchnie.

W portfolio posiada m.in. biura serwisowane flex, znane pod marką At Office.

W ofercie ma m.in. pośrednictwo w najmie i sprzedaży nieruchomości biurowych i mieszkaniowych, zarządzanie projektami, audyt kosztów eksploatacyjnych dla najemców i właścicieli.

Referencje dało spółce wiele marek, m.in. Shell, Ericsson, Motorola, Google.

Do 2022 roku spółka działała w ramach Grupy Buma, pod nazwą Buma Service. Zmiana nazwy spółki wiąże się z rozwojem działalności firmy. Historia Sopli ma swój początek w znanej i cenionej Grupie Buma, której część do niedawna stanowiła. Celami spółki były obsługa i zarządzanie wybudowanych przez Grupę Buma obiektów.

- Z biegiem lat nasze portfolio rozszerzało się jednak o kolejne usługi, a portfel o dodatkowe, niezależne powierzchnie. W związku z tym zdecydowaliśmy się na rebranding i niezależną działalność - wyjaśnia Mateusz Koperny, prezes zarządu Sopla.

Spółka działa przede wszystkim w Krakowie i Wrocławiu, gdzie zarządza już ponad 200 tys. mkw. powierzchni biurowo - usługowej. - To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę działalność głównie na rynku lokalnym - mówi Koperny.

Sopla frontem do najemcy

Portfolio oferowanych przez Soplę działań zostało przez lata silnie rozbudowane. Oprócz kompleksowego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, firma świadczy także usługi zarządzania projektami oraz fit-out’ów. Firma oferuje wynajem różnych powierzchni, także długoterminowy, a w swoim portfolio posiada m.in. biura serwisowane flex, znane pod marką At Office.

- Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta i obiektu, którym się zajmujemy. Zgodnie z hasłem „Sopla - the soul of place” wierzymy, że każde miejsce ma swoją niepowtarzalną duszę, którą trzeba się odpowiednio zaopiekować. Troszczymy się nie tylko o nieruchomość, ale także naszych klientów. Zależy nam na budowaniu trwałych i pozytywnych relacji – dotyczy to zarówno właścicieli obiektów oraz ich najemców, jak i całego zespołu oraz wszystkich podwykonawców. Nasze założenia realizujemy dzięki temu, że identyfikujemy Soplę nie tylko z pracą ale również z pasją – mówi Grażyna Capiga, członek zarządu firmy Sopla..

