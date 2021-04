Buma wprowadza rozwiązanie na trudne czasy

W dobie pandemii niektórzy najemcy weryfikują swoje oczekiwania względem miejsca pracy czy zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe. Nikt nie podejmuje działań pochopnie, a decyzje o poszukiwaniu nowej siedziby odkładane są na przyszłość. W dalszym ciągu wiele osób pracuje zdalnie lub hybrydowo, cześć pracodawców nie ma jeszcze w planach pełnego powrotu całych zespołów pracowniczych do biur. Jednakże nie wszystko można zrobić zdalnie, a spotkania online nie zastąpią wspólnej pracy zespołowej, podczas której można wymieniać się doświadczeniami i kreować nowe rozwiązania. Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na przestrzeń do wspólnej pracy, a bezpieczeństwo pracowników zyskało nowy wymiar.

Nowa jakość w Krakowie i we Wrocławiu

At Office to świetnie zlokalizowane biura, położone na terenie zrealizowanych przez Bumę kompleksów biurowych w Krakowie i we Wrocławiu. Nowoczesność, technologia, doskonała infrastruktura i liczne udogodnienia to oczywiste korzyści płynące z lokalizacji biur serwisowanych na terenie dużych kompleksów biurowych. Jednak oprócz komfortowej przestrzeni do pracy ich najemcy cenią sobie elastyczny okres najmu, tak ważny w dzisiejszych realiach. Wśród najemców At Office są zarówno duże firmy, które w związku z rozwojem czy realizacją nowych projektów potrzebują dodatkowej przestrzeni do pracy jak i przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność i nie chcą w tym momencie wiązać się długoterminowymi umowami najmu.

Nowa oferta Bumy przyciąga także najemców kompleksów biurowych zainteresowanych rozlokowaniem swoich pracowników w biurach tymczasowych. Pozwala to na zachowanie bezpiecznej odległości bez konieczności wprowadzania rotacyjnego systemu prac czy też na ograniczenie kontaktu poszczególnych zespołów pracowniczych.

