Business Garden Poznań utrzymuje zaufanie ADM

– To kolejna duża umowa najmu zawarta w Poznaniu w I kw. 2022 r., co świadczy o wzroście liczby procesów i poprawie kondycji rynku nieruchomości komercyjnych w regionie po ograniczeniu aktywności w trakcie pandemii. Cieszymy się, że decyzja ADM sprzed blisko siedmiu lat o ulokowaniu biura w Business Garden Poznań, w której również doradzał Colliers, okazała się trafiona, czego potwierdzeniem jest przedłużenie umowy najmu. Tym samym inwestycja jeszcze mocniej ugruntowała swoją pozycję na biurowej mapie Poznania – mówi Sebastian Bedekier, partner, dyrektor regionalny odpowiedzialny za rozwój Colliers w Poznaniu i Szczecinie, które reprezentowało najemcę w transakcji.

Kompleks oferuje łącznie 88 tys. mkw. biur w dziewięciu budynkach biurowych klasy A, usytuowanych w obrębie ulic Marcelińskiej, Bułgarskiej i Łubieńskiej na poznańskim Marcelinie. Inwestycja uwzględniła energooszczędne rozwiązania techniczne w zakresie ograniczenia zużycia energii, wody, emisji gazów cieplarnianych i ilości wytwarzanych odpadów, co zostało potwierdzone certyfikatem LEED na poziomie Platinum.

Program „Hospitality” wprowadzony w Business Garden Poznań umożliwia najemcom czynny udział w procesie wyboru operatorów punktów usługowych, tak by oferta była jak najlepiej dopasowana do oczekiwań użytkowników kompleksu. Formuła pozwala na regularne monitorowanie zadowolenia z doboru i jakości usług, a także obejmuje kalendarz wydarzeń odbywających się na terenie kompleksu. Obecnie do dyspozycji użytkowników są m.in. przedszkole, kantyna, klub fitness czy placówka medyczna.