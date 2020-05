Business Garden Poznań z nowymi najemcami

Oprócz biura, Bank PKO BP planuje na terenie kompleksu także otwarcie placówki bankowej, natomiast firma MEET & EAT, należąca do wiodącej w Polsce grupy NUTRI MIND, będzie operatorem nowej restauracji biurowej.

Business Garden Poznań to nowoczesny kompleks, który tworzy dziewięć budynków biurowych klasy A, o łącznej powierzchni najmu 88 tys. mkw., rozlokowanych na 6-hektarowej działce przy ulicy Marcelińskiej. Oddane do użytku w 2015 roku pierwsze cztery budynki kompleksu zostały sprzedane. Drugi etap inwestycji, obejmujący pozostałe pięć budynków, został oddany do użytku na początku 2019 roku. Jego właścicielem i zarządcą jest Vastint Poland.

Kampus charakteryzuje się niską zabudową oraz dużym udziałem terenów zielonych. Przestrzeń pomiędzy budynkami zajmuje starannie zaprojektowany ogród dostępny dla pracowników i mieszkańców miasta. Na jego terenie, w specjalnie wyznaczonych strefach relaksu, można odpoczywać i uprawiać aktywności sportowe na świeżym powietrzu. Business Garden oferuje także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów oraz szeroką gamę udogodnień dla najemców, m.in. kantynę, przedszkole, placówkę medyczną i klub fitness.

Pod względem kluczowych rozwiązań architektonicznych i technicznych, w szczególności w zakresie redukcji zużycia wody i energii oraz kontroli środowiska wewnętrznego, budynki kompleksu spełniają wymogi najwyższego poziomu certyfikacji LEED.