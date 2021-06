Business Garden Wrocław z nowym najemcą

W transakcji najmu właściciela nieruchomości, fundusz inwestycyjny ISOC Group, reprezentowała firma Savills, która jest również zarządcą trzech budynków, jakie powstały w ramach pierwszej fazy inwestycji, a najemcy doradzała firma Cresa

Fair Play to największa w Polsce sieć niepublicznych żłobków i przedszkoli.

Sieć dysponuje blisko 40 placówkami w 12 miastach i wyróżnia się profilem sportowo-językowym.

W Business Garden Wrocław otwarte zostaną dwie sale żłobkowe i dwie przedszkolne dla łącznie około 70 dzieci. Zapisy ruszyły z początkiem czerwca. Godziny otwarcia dostosowane będą do godzin pracy biurowej. Placówka czynna będzie od 7:00 do 18:00 przez pięć dni w tygodniu.

- Zdecydowaliśmy się otworzyć kolejną filię we Wrocławiu, w odpowiedzi na duże zainteresowanie naszymi pozostałymi placówkami i pozytywne opinie rodziców. Oferujemy codzienne zajęcia sportowe i językowe oraz szeroką gamę innych atrakcji, m.in. dogoterapię czy sensoplastykę – mówi Natalia Skrzypacz, właściciel placówki Fair Play w Business Garden Wrocław.

Business Garden Wrocław oferuje łącznie 117 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co czyni go największym parkiem biurowym we Wrocławiu. Pierwsza faza projektu, w której mieścić się będzie przedszkole Fair Play, liczy 38 700 m kw. Jej właścicielem jest fundusz inwestycyjny ISOC Group, a firma Savills pełni funkcję zarządcy i wyłącznego doradcy ds. wynajmu powierzchni.

- Od września spodziewamy się powrotu dużej części pracowników do pracy biurowej. Przedszkole i żłobek w budynku biurowym stanowią jedne z najbardziej pożądanych udogodnień dla najemców. Ułatwiają pracownikom łączenie życia zawodowego i prywatnego, zapewniając rodzicom komfortowe warunki do pracy, a dzieciom profesjonalną opiekę i dobrą zabawę. Właścicielowi nieruchomości, funduszowi ISOC Group, zależy na stałym podnoszeniu atrakcyjności nieruchomości, poprzez zwiększanie liczby udogodnień i polepszanie komfortu pracy najemców – powiedział Bartosz Plewa, konsultant w dziale powierzchni biurowych, Savills Wrocław.