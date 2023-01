Biurowiec Centrum Południe będzie drugą wrocławską lokalizacją spółki Business Link. Operator biur flex należący do Grupy Skanska zaoferuje przyszłym najemcom ponad 1700 mkw. przestrzeni elastycznej.

Data oddania powierzchni do użytkowania została zaplanowana na maj 2023 roku.

Obecność Business Link w biurowcu Skanska to kolejny przykład komplementarności oferty Grupy Skanska.

Oferta opiera się na synergii i wykorzystaniu zalet biur tradycyjnych oraz flex.

Premiera nowej lokalizacji w biurowcu Centrum Południe będzie dla Business Link ważnym krokiem w kierunku budowy sieciowości oferty biurowej w stolicy Dolnego Śląska. Pierwszą lokalizacją spółki we Wrocławiu był obiekt Green2Day, znajdujący się przy ulicy Szczytnickiej. Otwarcie drugiego biura Business Link w tym mieście to odpowiedź operatora na rosnące zainteresowanie powierzchniami typu flex, sprawiając, że staną się one jeszcze łatwiej dostępne dla wrocławskich pracowników oraz firm działających w tym mieście.

Callbox w Business Link we Wrocławiu.

Wrocław jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce, co w konsekwencji generuje olbrzymie zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie biurowe. Nasze badania i obserwacje rynku wskazują również, że Polacy wciąż chcą pracować w biurach, zarówno tradycyjnych, jak i elastycznych. Mocną stroną przestrzeni flex z pewnością są elastyczne warunki najmu, ale także wysoki standard i kompleksowo wyposażone, nowoczesne części wspólne, dopasowane do najróżniejszych potrzeb i oczekiwań pracowników. Biuro już dawno przestało być tylko miejscem pracy. Dziś musi ono oferować znacznie więcej udogodnień i zapewniać użytkownikom najwyższy komfort oraz optymalne warunki do odpoczynku. Z taką myślą projektujemy naszą przestrzeń w biurowcu Centrum Południe – podkreśla Ewelina Kałużna Managing Director w Business Link i Dyrektor Strategic Workplace Advisory w Skanska.

Coffeepoint w Business Link we Wrocławiu.

W nowej lokalizacji Business Link znajdzie się szereg udogodnień, z których będą korzystać przyszli najemcy. Pomieszczenia biurowe zostaną wyposażone w wysokiej jakości stanowiska pracy, w tym biurka z elektryczną regulacją wysokości oraz ergonomiczne krzesła.

Zależy nam, aby przestrzeń odpowiadała na zmiany jakie obserwujemy w sposobie wykonywanej pracy przez naszych klientów. Oprócz klasycznej pracy przy biurku realizują oni szereg spotkań formalnych i nieformalnych z częstym wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, dlatego zapewniamy zdywersyfikowane możliwości w zakresie przestrzeni do pracy i spotkań – mówi Tomasz Pater, Head of Workplace Advisory & Execution w Business Link.

W przestrzeni Business Link pojawią się m.in. wewnętrzne pomieszczenia pełniące rolę sal do spotkań, gabinetów lub stref przeznaczonych do pracy

w skupieniu, budki telefoniczne oraz wnęki w korytarzach, dające możliwość spotkań nieformalnych lub pracy indywidualnej. Części wspólne tworzyć będą recepcja zaprojektowana również z myślą o swobodnym dostępie dla osób poruszających się na wózkach, strefa wyposażona w komfortowe kanapy i sofy, nowoczesna kuchnia, zachęcająca do wspólnego spożywania posiłków i integracji zespołów, strefa relaksu z konsolą do gier oraz wysokiej jakości sprzęt do parzenia kawy. Wszystko to funkcjonować będzie w otoczeniu dużej ilości zieleni oraz palety kolorów w klimacie skandynawskim, który jest motywem przewodnim w nowych lokalizacjach Business Link, podkreślającym szwedzkie korzenie spółki-matki operatora.

Najemcy otrzymają ponadto do dyspozycji ogólnodostępne sale konferencyjne o różnej wielkości, od małych dwuosobowych do większych mieszczących do 10 osób. Sale będą wyposażone w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, umożliwiający wygodne i łatwe korzystanie na zasadzie plug and play. W biurze znajdą się także dwie serwerownie w podziale funkcjonalnym umożliwiającym bezpieczny, zindywidualizowany dostęp do sprzętu zainstalowanego przez naszych klientów w dowolnym wybranym przez nich momencie – wyjaśnia Tomasz Pater.

Za projekt wnętrz nowego biura Business Link odpowiadać będzie Pracownia Maćków z Wrocławia.

Korytarz w Business Link we Wrocławiu.

Skanska od zawsze zwraca szczególną uwagę na aspekt zrównoważonego budownictwa. W takim duchu został zaprojektowany również kompleks Centrum Południe, dostarczający pracownikom odpowiednią ilość naturalnego światła, czyste powietrze oraz zapewniający komfort termiczny. Jest to pierwsza inwestycja we Wrocławiu, która otrzymała certyfikat WELL Core & Shell, wyróżniający przestrzenie korzystnie wpływające na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Pierwsza faza Centrum Południe otrzymała również prestiżowy certyfikat LEED Core & Shell na poziomie Platinum, weryfikujący wpływ budynku na środowisko naturalne.

Centrum Południe zostało wyposażone w rozwiązania, które czynią budynek przyjaznym dla ludzi i otoczenia, w tym m.in. filtry oczyszczające powietrze, nowoczesne nawilżacze oraz systemy wentylacji, które sumarycznie zapewniają użytkownikom aż o 30 proc. więcej świeżego powietrza, niż przewidują normy dla powierzchni biurowych. Znajdują się tu również technologie umożliwiające ponowne wykorzystanie wody szarej, które docelowo pozwalają ograniczyć zużycie tego surowca. Biurowiec jest też w pełni zasilany energią elektryczną wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych. Zrównoważonych rozwiązań nie zabraknie także bezpośrednio w przestrzeni Business Link. Będą to m.in. wykładziny dywanowe z certyfikatem Cradle to Cradle Bronze, wykładziny winylowe nadające się w całości do recyklingu oraz podwieszone sufity

w częściach wspólnych, które powstają z wykorzystaniem materiałów nadających się w 100 proc. do recyklingu. Jako element systemu oświetleniowego operator wykorzysta oprawy LED obniżające zużycie energii elektrycznej.

Kuchnia w Business Link we Wrocławiu.

Mocną stroną nowej lokalizacji Business Link będzie położenie. Osią biurowca Centrum Południe jest ul. Powstańców Śląskich, znajdująca się w prężnie rozwijającej się części miasta, z dużą ilością zieleni.

Inwestycję Skanska wyróżnia ponadto bliskość Dworca Głównego, Starego Miasta i rynku, a także dostępność licznych linii tramwajowych i autobusowych, dzięki którym dojazd komunikacją miejską staje się łatwy i wygodny. Z nowej lokalizacji Business Link zadowoleni będą również najemcy, którzy do pracą wolą dojeżdżać rowerem – do kompleksu prowadzi bowiem komfortowa ścieżka rowerowa, a budynek wyposażony jest w rozbudowaną infrastrukturę dla miłośników dwóch kółek: stojaki, dodatkową windę, stację napraw oraz prysznice i szatnie dla rowerzystów.

Od 2022 roku I etap kompleksu biurowego Centrum Południe należy do firmy Stena Real Estate BV.





Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl