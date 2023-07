Nowy Business Link powstanie w kompleksie biurowym Studio – najnowszym warszawskim projekcie Skanska. Oddanie lokalizacji do użytku zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Spółka należąca do Grupy Skanska zaoferuje przyszłym najemcom blisko 2900 mkw. nowoczesnej przestrzeni elastycznej, w której znajdzie się nawet 400 miejsc do pracy.

W nowej lokalizacji Business Link przyszli użytkownicy skorzystają z wielu udogodnień.

W przestrzeni biurowej znajdą się m.in. nowoczesne stanowiska, wyposażone w ergonomiczne krzesła i biurka z elektrycznym systemem regulacji wysokości blatu, co pozwoli na szybki wybór najwygodniejszej pozycji do pracy.

Po raz pierwszy klienci biura elastycznego będą mogli wybrać się do prywatnej, kameralnej siłowni zapewniającej wysokiej jakości urządzenia oraz prywatną łazienkę z prysznicem. Po wyczerpującym treningu do ich dyspozycji będzie także stół do masażu. Dla osób poszukających innego rodzaju aktywnego wypoczynku zaprojektowano play room. To miejsce, gdzie wykorzystane zostaną zarówno najnowsze technologie, jak i tradycyjne, lubiane rozrywki.

Wiele uwagi poświęciliśmy również osobom, które najchętniej relaksują się w spokojnej atmosferze i skupieniu. W naszej przestrzeni nie zabraknie pokoju do regeneracji i medytacji, umożliwiającego wypoczynek w zupełnej ciszy. Co więcej po raz pierwszy w biurze elastycznym udostępnimy urządzenie, pozwalające na rzeczywistą i skuteczną regenerację organizmu w otoczeniu biurowym. Umożliwi ono wybór preferowanego programu aktywacji lub relaksacji. To zupełnie nowa jakość wypoczynku – podkreśla Ewelina Kałużna Managing Director w Business Link i Dyrektor Strategic Workplace Advisory w Skanska.

W przestrzeni elastycznej znajdą się także nowoczesne rozwiązania digitalowe. Do dyspozycji klientów będzie m.in. pomieszczenie green box, pozwalające na nagrywanie podcastów i innych materiałów audio-video.

Przestrzeń dostępna i neuroróżnorodna

Nową lokalizację Business Link zaprojektowano w oparciu o zasady dostępności i projektowania włączającego, z dbałością o potrzeby wynikające np. z neuroróżnorodności. Wszystkie materiały wykorzystane do aranżacji wnętrza w tym również meble, zostały dobrane z dbałością o zdrowie i komfort przyszłych użytkowników. W pomieszczeniach biurowych oraz przestrzeniach wspólnych zapewniona zostanie odpowiednia akustyka, jakość powietrza, a także idealne oświetlenie. Każde pomieszczenie biurowe będzie posiadało bezpośredni dostęp do światła dziennego i zostanie wyposażone w wewnętrzne salki spotkań oraz małe strefy soft seating w postaci stolików kawowych oraz foteli. Całość uzupełni duża ilość naturalnej zieleni.

Kolejnym atutem – dzięki mobilności elementów wyposażenia – będzie możliwość rearanżacji przestrzeni wspólnych (np. do potrzeby niestandardowych spotkań lub specjalnych eventów), zgodnie z preferencjami użytkowników. Za projekt wnętrz odpowiada warszawska pracownia Trzop Architekci.

– Nasza strategia zakłada tworzenie najbardziej jakościowych miejsc pracy dostosowanych do obecnych wymagań pracowników. Business Link Studio będzie miejscem wyjątkowym odpowiadającym na potrzeby najbardziej wymagających pracowników. Obecność Business Link w inwestycjach Skanska i z perspektywy jakości produktu jest bez wątpienia niezwykle istotną przewaga konkurencyjną zarówno dla tej, jak i kolejnych lokalizacji naszych biur elastycznych. Wybierając naszą przestrzeń klienci zyskują wyjątkowe funkcjonalności powierzchni sprzyjające budowaniu dobrostanu zespołów, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich efektywności – mówi Ewelina Kałużna.

Przestrzeń w dobrej lokalizacji

Kompleks Studio będzie składał się z dwóch budynków, z czego Studio B dostarczy na warszawski rynek 16 400 mkw. powierzchni biurowej. Został zaprojektowany zgodnie z zasadami ESG i najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego budownictwa. W ramach realizacji części podziemnej wykorzystano 8750 m3 niskoemisyjnego betonu – taka ilość pozwala na redukcję emisji CO² samochodu

z silnikiem benzynowym, który 205 razy okrąży kulę ziemską. Podobną ilość zanieczyszczeń ponad 23,5 tysiąca drzew pochłonęłoby w ciągu 10 lat. Najemcy Studia będą mieli do dyspozycji tarasy, skandynawskie lobby oraz kompleksowo zaaranżowaną przestrzeń zewnętrzną, którą wypełnią wiecznie zielone rośliny – pielęgnowane bez użycia szkodliwych pestycydów i herbicydów.

Budynek powstaje pomiędzy stacjami drugiej linii metra – Rondem ONZ i Rondem Daszyńskiego – co zapewni przyszłym użytkownikom dogodne połączenie z kluczową infrastrukturą miejską i łatwy dojazd z różnych części miasta. Położenie nowego biurowca szczególnie docenią aktywni. Tak, jak we wszystkich budynkach Skanska, w Studio przygotowano rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów, ułatwiającą komfortowy dojazd do pracy. W sąsiedztwie kompleksu już teraz znajduje się również sieć zrewitalizowanych ścieżek rowerowych i stacje roweru miejskiego, a w samym biurowcu powstanie niemal 173 miejsca postojowe dla jednośladów.

Bliska okolica budynku już dziś tętni życiem

Atutem inwestycji będzie również sąsiadująca z biurowcem ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i małą architekturą. Nowo powstały plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz popularnym miejscem spotkań mieszkańców stolicy – Fabryką Norblina.

Wola to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się i najchętniej wybieranych przez najemców lokalizacji biznesowych na mapie stolicy. Przemawia za tym nie tylko jej położenie i bliskość linii metra, ale także bogate zaplecze usługowe czy choćby szereg inwestycji, w tym także mieszkaniowych, które powstają na jej terenie. Ta tętniąca życiem część miasta ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju i chcemy być aktywnym uczestnikiem tego procesu – podkreśla Tomasz Pater, Head of Workplace Advisory & Execution w Business Link.

I dodaje, że nowy kompleks Studio będzie w pełni odpowiadał na najbardziej różnorodne i aktualne potrzeby pracowników, którzy – jak pokazują badania przeprowadzone przez Skanska i Business Link – wciąż chcą pracować w biurach, ale jednocześnie liczą na jeszcze większy niż dotychczas komfort, elastyczność i zrównoważone, przyjazne środowisku rozwiązania.

Potwierdzeniem zrównoważonego podejścia, ergonomii i przyjaznej aranżacji przestrzeni biurowca Studio B będą certyfikaty przyznawane powierzchniom biurowym, o które ubiegać będzie się Skanska. Mowa m.in. o certyfikatach LEED Core & Shell na poziomie Platinum, WELL Core & Shell na poziomie Gold, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier.

