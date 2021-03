Butikowy biurowiec pod skrzydłami zarządców

GreenWings Offices to nowoczesny i ekologiczny obiekt, w którym najnowsze rozwiązania techniczne oparto na idei odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dwuskrzydłowy biurowiec klasy A jest zlokalizowany w sąsiedztwie Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie. Siedmiokondygnacyjny budynek GreenWings oferuje łącznie prawie 11 000 mkw. powierzchni biurowej oraz 270 miejsc parkingowych na trzech poziomach parkingu podziemnego.

GreenWings Offices to drugi, po Grójecka Offices, projekt od OKRE Development, który znalazł się w naszym portfolio. Cieszymy się, że firma po raz kolejny nam zaufała i powierzyła zarządzanie swoją nieruchomością. Jest to bardzo ciekawy projekt, zbudowany w duchu odpowiedzialności za naturalne środowisko i posiadający wiele zielonych rozwiązań, co, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest niezmiernie ważne – mówi Grzegorz Dyląg, Head of Asset Services Business Space, Cushman & Wakefield.

Firma Cushman & Wakefield odpowiada również za wynajem powierzchni w biurowcu.

- Możliwość współpracy z GreenWings Offices to dla nas duże wyróżnienie. Jest to bardzo ciekawy projekt, zapewniający najwyższy komfort pracy – do dyspozycji użytkowników są m.in. sale konferencyjne, rowerownia czy Green Bistro. Kompleks łączy w sobie wszystkie najważniejsze aspekty nowoczesnego biura: doskonałą lokalizację, nowoczesne technologie, komfortową przestrzeń oraz ekologiczne rozwiązania. Uwagę przyciąga także niebanalna fasada budynku, która dodatkowo podkreśla jego charakter – mówi Anna Górska-Kwiatkowska, Landlord Representation Manager, Cushman & Wakefield.

GreenWings Offices to „butikowy” budynek biurowy dla mniejszych firm oraz dla tych, którzy cenią sobie kameralną atmosferę, a także lubią odważną i atrakcyjną architekturę o wysokim standardzie. Kompleks nie jest otoczony innymi drapaczami chmur i widać z niego panoramę Warszawy. Na pierwszym planie jest jednak przyroda, która z pewnością przyniesie spokój jego użytkownikom – mówi Annick Van Hool, GreenWings Offices.

Nadrzędną filozofią GreenWings Offices było zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które umożliwią minimalizację kosztów operacyjnych oraz optymalizację warunków pracy – również poprzez ekologiczne podejście do projektowania pomieszczeń biurowych. Biurowiec może pochwalić się m.in. dwustopniową filtracją powietrza, żywymi ścianami zieleni wewnątrz czy wykończeniem z ekologicznych materiałów. Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

OKRE Development to firma deweloperska, która od 1995 roku realizuje przemyślane projekty mieszkaniowe i biurowe w centrach największych miast w Polsce - w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.