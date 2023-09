Transparentność, optymalizacja procesów, zrównoważony rozwój – firma stolarska Concession jest inicjatorem i liderem zmian na rynku inwestycji komercyjnych.

Concession działa na rynku polskim i europejskim od 25 lat. Czym się różni działalność stolarska w kraju nad Wisłą a na Zachodzie?

Adam Jackowski, Prezes Zarządu Concession Europe: Przede wszystkim proces przygotowania inwestycji zagranicą jest o wiele dłuższy niż u nas, przez co projekt można dopieścić na wielu płaszczyznach. O wiele trudniej jest również wejść na ten rynek – trzeba mieć potężny zasób pracowników mówiących w lokalnych językach. Dla wielu firm z naszej branży jest to ogromna bariera, w zasadzie nie do przejścia.

Weronika Miechowicz-Buczek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju w Concession Europe: Obserwujemy jednak, że polski rynek zmienia się na lepsze, a klienci stają się coraz bardziej świadomi.

Skoro wejście z sukcesem na rynek zagraniczny to rzecz niezwykle kłopotliwa, jak Wam się to udało?

A.J.: Po pierwsze, jesteśmy szalenie innowacyjną firmą, co potwierdzają nam klienci. Czujemy się niezwykle docenieni. Po drugie, mówimy w trzech językach: po polsku, angielsku i niemiecku. To wielki klucz do sukcesu. Po trzecie, nad każdym projektem pracuje dedykowany zespół kilku, czasem kilkunastu osób. Sami się świetnie koordynujemy i nikt nie musi nas pod tym kątem sprawdzać.

W. M.-B.: Mamy świetnie zorganizowane wszystkie procesy. Nie jesteśmy zwykłym producentem mebli kontraktowych, naszym atutem jest project management i rzetelne opracowywanie dokumentacji warsztatowej. Kładziemy duży nacisk na to, co dzieje się jeszcze przed etapem produkcji. Dajemy klientom ogromne wsparcie i ich odciążamy – to wszystko sprawia, że jesteśmy atrakcyjnym oraz rzetelnym partnerem dla inwestorów.

A. J.: Absolutnym game changerem, otwierającym nam wiele drzwi, jest monitoring naszej produkcji w ramach systemu Concession Follow App. Klient, poprzez zalogowanie się kodem QR, może dokładnie widzieć statusy produkcyjne poszczególnego elementu zabudowy. System jest całkowicie zintegrowany z produkcją. Klient widzi cały proces: od dokumentacji, rysunków warsztatowych, poprzez produkcję, aż po montaż. Dzięki temu dajemy naszym partnerom niewiarygodny komfort, całkowitą weryfikację, a suma summarum – zaufanie i transparentność. Nie raz słyszeliśmy, że jesteśmy jedyną firmą stolarską, która pracuje na miarę XXI w.

Concession specjalizuje się w wolumenowych, kompleksowych realizacjach dla branży nieruchomości komercyjnych. Jakie zmiany zaobserwowaliście w biurach, hotelach, PRS-ach w ostatnich latach? Czego oczekują inwestorzy?

A.J.: W biurach ubywa powierzchni przeznaczonej na open space na rzecz sal konferencyjnych i pokojów wspólnej pracy. W związku z tym w zeszłym roku wprowadziliśmy do sprzedaży własny brand o nazwie Office Acoustic, w ramach którego oferujemy m.in. budki telefoniczne. Dzisiejsze przestrzenie wspólne są niezwykle przyjazne pracownikom, standard biur zauważalnie wzrósł. Nap roomy, game roomy, silent roomy – to wszystko nadal zyskuje na popularności.

W. M.-B.: Nie możemy pominąć też ekologii, certyfikacji i trendu, który rozwija się niezwykle silnie od kilku lat, czyli tzw. sustainability. Bardzo mocno czujemy tę ideę i chętnie podejmujemy się projektów, które przyczyniają się do zmniejszania śladu węglowego.

A. J.: Świetnym przykładem w tej kwestii są PRS-y. Klient wykupuje od nas pakiet współpracy na określoną liczbę jednostek mieszkalnych, przez co inwestycja zostaje objęta naszym oprogramowaniem. Poprzez wspomniany system kodów QR możemy odnaleźć wszystkie rysunki warsztatowe i produkcyjne, śledzić dostawy, produkcję i usterki. Solą tego wszystkiego jest dożywotni system gwarancji/serwisu, polegający na analizie i wymianie tylko tych elementów, które uległy zużyciu. Zachowujemy w ten sposób nieuszkodzone i sprawne komponenty. Dodatkowo dostajemy informację, jak należy pielęgnować meble. Zapobiegamy zatem marnotrawstwu i przedłużamy życie produktom. Jest to absolutne novum, które świetnie wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju. Znaleźliśmy złoty środek – zarówno my, inwestor, jak i środowisko możemy wreszcie po równo skorzystać.

Planujecie udoskonalać dziedzinę technologii w Waszej firmie?

W.M.-B.: Mamy świadomość, że nie możemy stać w miejscu. Dziś jesteśmy liderem, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że konkurencja nie śpi. Jeśli nie będziemy szli do przodu, zacznie nas gonić i finalnie prześcigać. Mamy ogromne plany, jeszcze nie raz zaskoczymy rynek w podobny sposób jak w przypadku systemu Concession Follow App.

A.J.: Sztuczna inteligencja puka do drzwi…

Produkcja ma niebagatelne, jeśli nie największe, znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju. To na tym etapie się wszystko zaczyna, spoczywa na niej duża odpowiedzialność. W jaki sposób Concession prowadzi pod tym kątem proces produkcyjny?

A.J.: Przede wszystkim wdrażamy lean management. Dodatkowo jako jedyni w Polsce posiadamy cały dział, który zajmuje się certyfikacją i spełnianiem wymogów środowiskowych. To nasz ogromny wyróżnik, ale i obciążenie. Dlatego najczęściej podpisujemy duże i prestiżowe kontrakty. Jeśli ktoś współpracuje z Concession, to świadczy o wysokim poziomie prowadzonej inwestycji.

W.M.-B.: Prowadzimy też takie projekty, gdzie bardzo skrupulatnie liczymy ślad węglowy. Realizacja biurowa dla firmy Arup to przykład niezwykle świadomej współpracy z klientem, dla którego kwestie środowiskowe to rzecz priorytetowa. Arup już na etapie projektowania swojej nowej siedziby zgłosił się do nas jako eksperta w zakresie stolarstwa i świadomego prowadzenia inwestycji. To także pierwszy klient, dla którego dostarczyliśmy autorskie budki akustyczne. Był zachwycony.

Wkraczamy powoli w ostatni kwartał 2023 r. Co nowego pojawi się w Concession jeszcze w tym roku?

A.J.: Od dwóch lat prowadzimy procesy innowacyjne wewnątrz firmy, które finalizujemy właśnie w ostatnim kwartale 2023 r. Są one związane z zarządzaniem procesami i prowadzeniem projektów wykonawczych.

Branża meblarska w Polsce jest w kiepskiej kondycji. Na szczęście dzięki procentującej dziś pracy nad naszą działalnością na rynku szwajcarskim i niemieckim bardzo dobrze radzimy sobie w tych trudnych warunkach.

W którą stronę będą zmierzać potrzeby inwestorów a w związku z tym branża wykonawcza? Co możecie w tym kontekście zaproponować?

A.J.: Inwestorzy będą szukać optymalizacji wszelkich procesów produkcyjno-wykonawczych, a także rozwiązań sprzyjających długowieczności produktów. Rozwiązania, które proponujemy, umożliwiają wieloletni serwis, przez co wyprodukowane przez nas meble zyskują coś niezwykle cennego – czas.

W.M.-B.: Z nadzieją obserwuję to, co się dzieje. Jestem przekonana, że rynek będzie zmierzał w stronę głębokiej profesjonalizacji. Inwestorzy będą świadomie wybierać partnerów do współpracy, dzięki czemu my będziemy się ciągle rozwijać.

