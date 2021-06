Była siedziba policji, będą biura i gastronomia

– Przed nami remont zabytkowej willi stojącej przy ul. Sienkiewicza 26. To kolejna miejska inwestycja przy tej ulicy. W ostatnich latach wyremontowaliśmy budynki przy ul. Sienkiewicza 18, 20, 56 i 79, a przed nami kolejne remonty. We wtorek informowaliśmy o podpisaniu umowy na remont pofabrycznych budynków „Wigencji” przy Sienkiewicza 75/77, a w najbliższych dniach z już wyłonionym wykonawcą podpiszemy umowę na remont willi przy Sienkiewicza 26. Ale to nie jedyne budynki przy ul. Sienkiewicza, który będą remontowane. Na tej liście są jeszcze kamienica pod numerem 22, oraz siedziba Komendy Miejskiej Policji. Dawna willa należąca początkowo do Maurycego Frankela zostanie wyremontowana i przystosowana do nowej funkcji usługowej. Pierwsze piętro zajmować będą biura. Na parterze znajdował się będzie lokal usługowy z możliwością stworzenia w nim restauracji lub kawiarni. Wnętrze budynku wielokrotnie było przebudowane i nie zachowały się żadne oryginalne elementy wystroju. Na szczęście zewnętrzna bryła budynku przetrwała w niemal niezmienionej formie, a my przywrócimy willi dawny blask. Na tę inwestycję przeznaczymy 6,3 mln zł – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Willa przy ul. Sienkiewicza 26 to bardzo ciekawy budynek. Pod jego projektem architektonicznym podpisał Hilary Majewski, miejski architekt, choć najprawdopodobniej to nie on jest autorem tej eklektycznej rezydencji. Właścicielem nieruchomości był Maurycy Frankel. Gdy ją kupował na początku lat 80. XIX wieku, znajdowały się tu także zabudowania fabryczne. Po śmierci prezesa szkoły „Talmud-Tora” i jednego ze fundatorów Synagogi Wielkiej przy al. Spacerowej (współczesnej al. Kościuszki), willa wielokrotnie zmieniała właścicieli. Po wojnie obiekt został przekazany milicji. Przez pewien czas działało w nim nawet kasyno (kantyna) milicyjne.

