C&W pomoże w wynajmie biur Atrium 2

Cushman & Wakefield została doradcą ds. wynajmu warszawskiego biurowca Atrium 2. Obiekt należy do portfela niemieckiego funduszu HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, reprezentowanego w Polsce przez firmę zarządzającą aktywami MFC Real Estate

Atrium 2 to obiekt biurowy klasy A zlokalizowany w centrum Warszawy przy ulicy Pereca 1.

Powierzchnia czternastokondygnacyjnego biurowca przekracza 20 tys. mkw. Duże przeszklenia zapewniają optymalną ilość światła dziennego we wnętrzu.

Biurowiec Atrium 2 posiada parking samochodowy (126 miejsc) oraz rowerowy (40 miejsc).

To budynek z przyznaną certyfikacją w systemie LEED na najwyższym platynowym poziomie.

- Możliwość współpracy z HANSAINVEST to dla nas duże wyróżnienie, a budynek Atrium 2 jest ikoną nowej architektury tej części Warszawy. Wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale też prostą i szlachetną formą. Otoczenie budynku z małą architekturą, ławeczkami i zielenią oraz punkty usługowo-gastronomiczne, razem ze zlokalizowaną na parterze budynku kameralną restauracją wysokiej klasy, są dostępne nie tylko dla pracowników budynku, lecz również dla okolicznych mieszkańców. Niewątpliwymi udogodnieniami dla najemców są także siłownia zlokalizowana na parterze, rowerownia oraz kompleksowo wyposażone szatnie i prysznice. Kompleks łączy w sobie wszystkie najważniejsze aspekty biura idealnego dla nowoczesnych firm, które dbają zarówno o sukces biznesowy, jak i o dobre samopoczucie swoich pracowników – doskonałą lokalizację, nowoczesne technologie, komfortową przestrzeń oraz ekologiczne rozwiązania. Uwagę przyciąga także modernistyczny charakter fasady, umiejętnie łączący nowoczesność z tradycją, co stanowi jeden z największych atutów Atrium 2 – mówi Anna Górska-Kwiatkowska, Head of Leasing Services, Cushman & Wakefield.

Za komercjalizację budynku biurowego Atrium 2 z ramienia Cushman & Wakefield odpowiedzialni są Monika Sieradzan i Marcin Górski.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl