C&W zadba o najem biurowców firmy Dantex

Budynki biurowe, zlokalizowane w dzielnicy Mokotów-Służewiec, Cybernetyki 19A oraz Cybernetyki 19B należą do kompleksu biurowego Dantex Plaza składającego się z trzech obiektów o łącznej powierzchni 28 tys. mkw. GLA. Zespół budynków dzieli około 10 minut jazdy samochodem do Portu Lotniczego im. F. Chopina oraz około 5 minut jazdy autem do Galerii Mokotów. Biurowiec Cybernetyki 19A posiada sześć kondygnacji, w tym jedną podziemną. Budynek 19B, będący III etapem projektu Dantex Plaza, składa się z ośmiu kondygnacji, z czego dwie zajmuje garaż podziemny mogący pomieść ok. 300 pojazdów. Dodatkowo, biurowiec wyposażony jest w przeszklone windy oraz dźwiękoszczelne ściany.

- To nasz pierwszy projekt na wyłączność, komercjalizowany na zlecenie firmy Dantex. Biurowce Cybernetyki 19A oraz 19B znajdują się w dzielnicy Mokotów-Służewiec uważanej za biznesową alternatywę dla Śródmieścia. Dużym atutem jest z pewnością bliskość lotniska oraz Galerii Mokotów. Najemców mogą również zachęcić korzystne warunki finansowe przy wynajmie powierzchni biurowej w tym rejonie – powiedziała Dorota Mielke, Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

Dantex zarządza ponad 40 tys. m.kw. własnej, nowoczesnej powierzchni biurowej. Głównym obszarem aktualnej ekspansji firmy pozostaje rozwój projektów mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach stolicy.