Spółka CA Immo wprowadziła własny standard zielonej umowy najmu. Od maja 2022 r. firma podpisała już ponad szesnaście - zawierających ekologiczne klauzule - kontraktów na najem o łącznej powierzchni 13 tys. mkw.

Zielone umowy najmu są dokumentem, w którym najemca i wynajmujący wzajemnie zobowiązują się do oszczędzania zasobów naturalnych i energii.

Obecnie nie ma jednorodnego standardu, który definiuje kwestię zielonych zapisów w umowach najmu, co stanowi wyzwanie dla całego rynku nieruchomości komercyjnych.

Podmioty, które nie mają jeszcze strategii ESG, dzięki zielonym umowom najmu, mogą znacznie szybciej określić własne cele, a następnie dążyć do ich realizacji.

Prowadząc rozmowy z aktualnymi oraz potencjalnymi najemcami naszych budynków biurowych w Polsce, wsłuchując się w ich potrzeby odnośnie chęci podejmowania działań na rzecz klimatu, a także uwzględniając strategię grupy CA Immo, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego standardu umowy najmu zawierającego zielone zapisy – tłumaczy Agata Wołos, Senior Asset Manager w CA Immo.

Temat zielonych umów najmu funkcjonuje w przestrzeni medialnej od kilku lat, chociaż w Polsce nadal niewiele jest podmiotów, które faktycznie proponują konkretne zapisy w tym zakresie. Tymczasem zagadnienie jest bardzo aktualne chociażby w świetle „Zielonego Ładu” opracowanego przez Komisję Europejską i celów środowiskowych stawianych przed całą polską gospodarką.

Taksonomia ważnym drogowskazem dla nieruchomości

Jednym z istotnych elementów regulacji UE jest taksonomia, określająca za zrównoważone jedynie te podmioty, które wspierają realizację unijnych celów środowiskowych, w tym, między innymi zrównoważonego użytkowania oraz ochrony zasobów wodnych czy też eliminacji lub kontroli zanieczyszczeń. I chociaż regulacje te dotyczą głównie podmiotów z rynku finansowego i instytucji użyteczności publicznej, to mają też wyraźny wpływ na rynek nieruchomości.

W Niemczech większość najmów zawieranych jest w ramach zielonych umów.

- W dużej mierze to właśnie jednostki objęte taksonomią finansują inwestycje oraz są właścicielami albo najemcami nieruchomości komercyjnych. Zielone zapisy w umowach najmu oraz podejmowane w ślad za nimi działania związane z utrzymaniem nieruchomości są zaś kolejnym elementem, który poza wspieraniem bardziej świadomego i zrównoważonego korzystania z nieruchomości, może decydować o zwiększaniu wartości budynku – tłumaczy Agata Wołos, Senior Asset Manager w CA Immo.

Czym są zielone zapisy w umowach?

Rolą właścicieli i opiekunów budynków biurowych jest zadbanie o ich zrównoważony charakter, zarówno w trakcie korzystania z nich przez najemców, jak i na etapie modernizacji czy przebudowy. Wdrażaj a więc energooszczędne rozwiązania, tworzą infrastrukturę sprzyjającą korzystaniu przez najemców z alternatywnych form transportu w drodze do i z pracy, instalują oświetlenie typu LED, montują panele fotowoltaiczne oraz podejmują szereg innych działań zwiększających efektywność energetyczną budynków.

- W przypadku CA Immo w Polsce, od początku 2021 r. całe nasze warszawskie portfolio, obejmujące aktualnie ponad 155 tys. mkw. powierzchni biurowej korzysta z odnawialnych źródeł energii. Poprzez nasze działania dajemy najemcom narzędzia pozwalające na minimalizowanie wpływu ich codziennej pracy na środowisko naturalne – wylicza Agata Wołos.

Ważnym elementem jest to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z dostępnej w budynku infrastruktury albo czy pracodawca edukuje swój zespół w temacie chociażby segregacji odpadów. Dlatego szansę na bardziej efektywne działania upatruje się w zawieraniu zielonych umów najmu.

- Są one dokumentem, w którym zarówno najemca, jak i wynajmujący wzajemnie zobowiązują się do oszczędzania zasobów naturalnych i energii. Dobrze skonstruowane zapisy takiej umowy pomagają też np. w regularnym monitorowaniu emisji CO2, dzięki czemu możliwe jest weryfikowanie, na ile obu stronom udaje się realizować zakładane cele, a gdzie potrzebne są zmiany w działaniu – opisuje Agata Wołos.

Ekspertka przyznaje, że obecnie nie ma jednorodnego standardu, który definiuje kwestię zielonych zapisów w umowach najmu, co stanowi wyzwanie dla całego rynku.

Niemcy liderem zielonych umów najmu

W CA Immo, w ramach inicjatyw zgromadzonych pod hasłem Tomorrow Proof by CA Immo, specjalna grupa robocza pracuje nad zagadnieniami związanym z zielonymi umowami najmu dostosowanymi do realiów różnych rynków Europy Centralnej. Punktem wyjścia do dyskusji na temat zielonych zapisów były wzorce stosowane przez CA Immo na rynku niemieckim już od 2020 r.

- W Niemczech większość najmów zawieranych jest w ramach zielonych umów. Wypracowane przez nas zapisy dla rynku polskiego i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej różnią się nieco od tych pochodzących z rynku niemieckiego, np. w zakresie zakupu i monitorowania zużycia energii – przyznaje Agata Wołos.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zielone umowy to dwustronne zobowiązanie, dlatego planujemy kolejne modernizacje. Na co dzień słuchamy oczekiwań najemców i regularnie odnawiamy certyfikaty wielokryterialne dla naszego portfolio – zapewnia Agata Wołos.

W Niemczech to zwykle najemca jest zobowiązany zawrzeć umowę na dostawy prądu do swojego biura i dostarczać wynajmującemu informacje o zużyciu.

- Tymczasem w Warszawie, to my jako właściciel nieruchomości gwarantujemy korzystanie z odnawialnych źródeł energii w budynkach, monitorujemy zużycie, a najemców namawiamy do wyposażania biur w energooszczędne urządzenia wspierające ich codzienną pracę – wyjaśnia eksperta CA Immo.

Dodaje, że w ramach grupy roboczej firma planuje przygotowanie dodatkowych instrukcji dla najemców i użytkowników budynków biurowych pokazujących, w jaki sposób optymalnie korzystać z proponowanych w budynku rozwiązań, ograniczając zużycie zasobów naturalnych czy produkcję śmieci.

Czego dotyczą zielone zapisy w umowach najmu?

Zielone zapisy umów dotyczą także m.in. zobowiązania do stosowania ekologicznych środków czystości do sprzątania powierzchni biurowych – ze wskazaniem na te zgodne z normami ISO 14024.

CA Immo działa w ten sposób od maja 2022 r. Do dziś firma podpisała już ponad 16 zielonych umów na najem o łącznej powierzchni 13 tys. mkw.

Jak podkreśla Agata Wołos, wielu najemców bez problemu akceptuje zapisy pochodzące z zielonych umów, rozumiejąc uwarunkowania dzisiejszego świata oraz cele do jakich dąży Unia Europejska. Duże korporacje coraz częściej mają własne polityki zrównoważonego rozwoju. Pozostaje tylko kwestia dostosowania zapisów umownych tak, aby odzwierciedlały one w możliwie szerokim zakresie podejście wynajmującego oraz najemcy.

W rozmowach z najemcami pojawiają się niekiedy obawy o wzrost kosztów, na przykład tych, związanych z korzystaniem z ekologicznych środków czyszczących - przyznaje Agata Wołos, Senior Asset Manager w CA Immo.

- Spotykamy się też z entuzjastyczną reakcją na nasze propozycje ze strony podmiotów, które nie mają jeszcze usystematyzowanego sposobu działania w zakresie zagadnień ESG. Mając gotowe zapisy umowy i konkretne rozwiązania w zakresie zrównoważonego korzystania z nieruchomości biurowych, które proponujemy, najemcy mogą znacznie szybciej określić swoje własne cele, a następnie dążyć do ich realizacji – uważa Agata Wołos.

Czy zielona umowa najmu więcej kosztuje?

Jak przyznaje ekspertka CA Immo, w rozmowach z najemcami pojawiają się niekiedy obawy o wzrost kosztów, na przykład tych, związanych z korzystaniem z ekologicznych środków czyszczących. Niektóre firmy zgłaszają chęć posiadania większej dowolności w ich wyborze, a w razie istotnego wpływu na koszty sprzątania powierzchni najmu – możliwości zmiany na inny rodzaj środków.

- Natomiast wszyscy najemcy bardzo pozytywnie oceniają to, że CA Immo już od lat stopniowo wprowadzało zasilanie budynków ze swojego portfolio energią pochodzącą z farm wiatrowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zielone umowy to dwustronne zobowiązanie, dlatego planujemy kolejne modernizacje. Na co dzień słuchamy oczekiwań najemców i regularnie odnawiamy certyfikaty wielokryterialne dla naszego portfolio – zapewnia Agata Wołos.

Spółka szykuje się też do przeprowadzenia nowych procesów certyfikacji np. w systemie SmartScore, który pomaga zidentyfikować najlepsze w swojej klasie inteligentne budynki, zapewniające wyjątkowe doświadczenie użytkownika, napędzające efektywność kosztową, spełniające wysokie standardy zrównoważonego rozwoju, czyli będące po prostu gotowe na przyszłość.

