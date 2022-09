We wrześniu do portfolio klientów Linkleaders, agencji PR wyspecjalizowanej w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych, dołączyło CA Immo Poland.

We wrześniu do portfolio klientów Linkleaders – agencji PR wyspecjalizowanej w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych – dołączyło CA Immo Poland – polski oddział jednego z wiodących graczy rynku biurowego, aktywnego w Europie Centralnej.

W międzynarodowym portfelu CA Immo znajduje się ok. 1,5 mln mkw. biur, a wartość posiadanych aktywów to ok 6,5 miliardów euro.

Linkleaders odpowiada za strategię i realizację komunikacji korporacyjnej spółki w Polsce dla klientów B2B, program employee advocacy na LinkedIn oraz doradztwo w zakresie property marketingu dla wybranych inwestycji.

CA Immo to wiodąca grupa działająca na rynku nieruchomości w Europie Centralnej, notowana na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, działająca w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Specjalizując się w biurach wysokiej jakości, firma działa jako inwestor, zarządca i deweloper w najlepszych lokalizacjach śródmiejskich w miastach Europy Środkowej, w tym m.in. w Berlinie, Wiedniu, Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Bukareszcie. Po dwóch kwartałach br. Grupa zanotowała 220 mln euro skonsolidowanego zysku netto, a wartość jej europejskiego portfela wyniosła 6,5 mld euro.

W Polsce CA Immo zarządza portfelem wysokiej jakości nieruchomości biurowych. Zlokalizowane są one głównie w centrum Warszawy, czyli w tzw. Centralnym Obszarze Biznesu (CBD), m.in. Warsaw Spire, Warsaw Towers, Sienna Center czy Saski Point oraz na Ochocie – Bitwy Warszawskiej Business Center. W 2020 r. firma nabyła także budynek Postępu 14, jeden z najnowocześniejszych obiektów biurowych na Mokotowie. W sumie w polskim portfolio spółki znajduje się 155 tys. mkw. powierzchni biurowych. Tylko I połowie br. CA Immo podpisała w Polsce 24 umowy najmu na blisko 14 tys. mkw., z 36 proc. udziałem nowych transakcji.

Linkleaders rozpoczęło stałą obsługę CA Immo wraz z początkiem września 2022 r. W ramach współpracy agencja skupia się na rozwoju strategii komunikacji klienta, bieżącym prowadzeniu działań PR z myślą o komunikacji B2B oraz media relations, a także social media marki oraz wsparciu employee advocacy na LinkedIn. Ponadto będzie wspierać komunikację marketingową wybranych inwestycji z portfolio CA Immo.



Polski rynek jest kluczowy dla rozwoju grupy CA Immo, a my konsekwentnie pracujemy nad podnoszeniem wartości naszego portfela. Mamy know-how i bogate doświadczenia w modernizacji budynków, ich cyfryzacji oraz wdrażania zielonych rozwiązań. Budujemy partnerskie, długoterminowe relacje z najemcami i możemy być dobrym benchmarkiem dla innych firm poszukujących swojej drogi do praktycznej realizacji ich strategii ESG. Chcemy, aby współpraca z doświadczonym partnerem w zakresie komunikacji z rynkiem przyczyniła się do poszerzania zasięgu dla naszych działań - mówi Andrzej Mikołajczyk , Dyrektor Zarządzający CA Immo w Polsce.

Linkleaders umacnia się na pozycji jednego z liderów komunikacji zintegrowanej dla firm z sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce. Agencja od 12 lat rozwija know-how dostosowany do specyfiki wszystkich rodzajów aktywów nieruchomościowych - biur, magazynów, centrów handlowych, mieszkań na wynajem (PRS), gruntów, hoteli. Agencja posiada bardzo rozbudowane portfolio klientów aktywnych w real estate. Są to deweloperzy, firmy doradcze oraz fundusze inwestycyjne takie jak m.in, Cavatina Holding, JLL, Globalworth, MVGM, Skanska, STRABAG Real Estate, Tétris, Trei Real Estate Poland, White Stone Development i 7R. Linkleaders wspiera także inicjatywy oraz organizacje integrujące ekosystem firm z tej branży: Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych (PINK) i Proptech Foundation oraz specjalizuje się we wszystkich strategicznych dla rynku real estate zagadnieniach, takich jak workplace, ESG, rewitalizacja, zmiana funkcji budynków, zrównoważony rozwój i cyfryzacja.



Chcemy być doradcą, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w real estate będzie wspierać Klienta w zwiększaniu wartości jego portfela i rozwoju na polskim rynku. Zrównoważona transformacja technologii, funkcji i designu obiektów to tylko niektóre z wyzwań, które są przed nami. Jako entuzjaści nieruchomości cieszymy się, że dzięki współpracy z CA Immo mamy możliwość aktywnego i twórczego uczestniczenia w tych procesach - komentuje Tomasz Podolak, założyciel Linkleaders.

Za zarządzanie projektem po stronie Linkleaders odpowiada Magdalena Ossowska, PR Senior Consultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu i realizacji projektów dla branży bankowej, finansowej i nieruchomościowej. Strategiczne doradztwo dla klienta zapewnia Maja Michalak, Head of Real Estate w Linkleaders, od lutego 2022 roku odpowiedzialna za zarządzanie i rozwój praktyki PR agencji dla branży nieruchomościowej. Wybór agencji został dokonany na podstawie rekomendacji.

