CA Immo podlicza zyski minionego roku

W 2021 r. firma CA Immo odnotowała niewielki spadek przychodów z tytułu czynszów (o 2,8 proc.) do poziomu 229,1 mln euro. Był on częściowo spowodowany sprzedażą nieruchomości z portfela i tymczasowo wyższymi wskaźnikami pustostanów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Największy pod względem wartości wkład w zysk wygenerowała sprzedaż projektu mieszkaniowego NEO Living zrealizowanego przez CA Immo w Monachium.

Współczynnik najmu w biurowcach CA Immo w Polsce wyniósł 88,4 proc., a stopa zwrotu z nieruchomości osiągnęła poziom 6,3 proc. Z całkowitych przychodów z tytułu najmu wynoszących 229,1 mln euro w 2021 r. na polski portfel przypadło 15 proc.

- Dzięki ukierunkowanemu zarządzaniu portfelem wzrosły: jakość, zrównoważony charakter i wartość naszych nieruchomości. Ponadto wygenerowaliśmy łączny zwrot z kapitału w wysokości 14,9 proc. Również w 2022 r. będziemy koncentrowali się na biurowcach klasy A, działaniach z obszaru ochrony środowiska i klimatu oraz na intensyfikacji działań związanych z utrzymaniem stałego grona najemców. W kontekście aktualnych zmian na rynku pracy chcemy wspierać naszych najemców, oferując im najlepszy produkt i obsługę w kształtowaniu ich środowiska pracy- tłumaczy Silvia Schmitten-Walgenbach, dyrektor generalna w CA Immo.

Wyniki CA Immo za rok obrotowy 2021

Regularne wpływy (w ramach FFO I) wyniosły 128,3 mln euro i tym samym były o 4 proc. niższe od wartości uzyskanej w roku ubiegłym (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 133,8 mln euro). Środki z działalności operacyjnej na akcję wyniosły 1,31 euro na dzień sprawozdania (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 1,44 euro na akcję). Osiągnięto w ten sposób cel roczny w wysokości >128 mln euro.

Środki z działalności operacyjnej (FFO II), obejmujące wyniki ze sprzedaży, po opodatkowaniu, będące wskaźnikiem ogólnej rentowności grupy, wyniosły 143,1 mln euro w porównaniu z 141,1 mln euro w 2020 r. (+1,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Wartość FFO II na akcję wyniosła 1,46 euro (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: 1,52 euro na akcję).

Spadek przychodów z tytułu czynszów

Przychody netto z najmu, po odliczeniu bezpośrednich kosztów zarządzania związanych z najmem powierzchni, zmniejszyły się o 4,9 proc., z 209,7 mln euro do 199,5 mln euro. Pandemia covid-19 negatywnie wpłynęła na przychody netto z najmu na dzień bilansowy (3,1 mln euro).

Wyniki ze sprzedaży nieruchomości

Wkład w zysk z portfela transakcyjnego wyniósł 6,7 mln euro (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 7,9 mln euro). Największy pod względem wartości wkład w zysk wygenerowała sprzedaż projektu mieszkaniowego NEO Living zrealizowanego przez CA Immo w Monachium. Wynik ze sprzedaży długoterminowych aktywów nieruchomościowych w wysokości 52,7 mln euro był znacznie wyższy niż w roku ubiegłym, kiedy to wyniósł 43,9 mln euro. Największy udział w tym wyniku miała sprzedaż niestrategicznej nieruchomości w Düsseldorfie w drugim kwartale.

Koszty pośrednie spadły z –73,2 mln euro w roku ubiegłym do –58,2 mln euro w 2021 r. (o –20,4 proc.). W ubiegłym roku kwota ta obejmowała opłaty sądowe z tytułu roszczeń odszkodowawczych wniesionych przez CA Immo w drugim kwartale 2020 r. związanych z prywatyzacją federalnych przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego (BUWOG) zakończoną w 2004 r.

Wynik finansowy przed potrąceniem odsetek, opodatkowania i amortyzacją (EBITDA) wzrósł do 210,1 mln euro i tym samym był o 7,4 proc. wyższy niż w roku poprzednim, kiedy to wyniósł 195,6 mln euro.

Rentowna działalność deweloperska

Wynik z aktualizacji wyceny oparty na niezależnych, zewnętrznych wycenach wyniósł 541,1 mln euro, tym samym znacznie przekroczył wartość z poprzedniego roku (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 183,5 mln euro). Wynik ten odzwierciedla wciąż atrakcyjną sytuację rynkową w Niemczech, szczególnie w Monachium i Berlinie, pomimo pandemii covid-19. Ponadto głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wyceny była rentowna działalność deweloperska, zarówno pod względem zaawansowania realizowanych projektów budowlanych, jak i zwiększania rezerw gruntów (nadawanie prawa zabudowy).

Wynik finansowy przed potrąceniem odsetek i opodatkowania (EBIT) wyniósł 749,6 mln euro i tym samym podwoił się w porównaniu z wartością uzyskaną w roku ubiegłym (375,4 mln EUR, +99,6 proc.), w szczególności dzięki wyższemu wynikowi z aktualizacji wyceny.

Wynik finansowy w 2021 r. wyniósł ogółem –74,4 mln euro w porównaniu z –27,2 mln euro w roku poprzednim. Wzrost ten wynika przede wszystkim z ujemnej wyceny pochodnych obligacji zamiennych wyemitowanych w październiku 2017 r., które od tego czasu uległy konwersji do kwoty – 46,2 mln euro (stan w 2020 r.: 32,2 mln euro).

Koszty finansowe grupy w wysokości –47,6 mln euro były również wyższe niż w roku poprzednim (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: –42,3 mln euro). Z kolei zmiany stóp procentowych w 2021 r. doprowadziły do korzystnej wyceny instrumentów pochodnych w zakresie stopy procentowej w wysokości 20,3 mln euro (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: –10,8 mln euro). Średnie koszty finansowe grupy (z uwzględnieniem zabezpieczeń przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych) na koniec roku utrzymywały się na niezmienionym poziomie 1,5 proc.

Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) w wysokości 675,2 mln euro (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 348,3 mln euro) znacząco wzrósł, bo aż o 93,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co wynika z opisanych powyżej zmian w strukturze zysków. Zysk netto za ten okres, wynoszący 479,8 mln euro, jest najwyższy od początku działalności spółki (o 88,9 proc. wyższy niż w roku poprzednim, kiedy to wyniósł 253,9 mln euro). Zysk na akcję (nierozcieńczony) wyniósł 4,89 euro (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: 2,73 euro na akcję).

Polityka dywidendowa na rok obrotowy 2021

CA Immo wypłaciło dywidendę w wysokości 3,50 euro na akcję z zysków zatrzymanych na dzień 31 grudnia 2020 roku w roku obrotowym 2021 oraz kolejną dywidendę w wysokości 2,50 euro na akcję dla akcjonariuszy w bieżącym roku obrotowym w dniu 15 marca 2022 r. (łączna kwota dywidendy w wysokości 604,2 mln euro lub 6 euro na akcję). Pomimo tak wysokiego wskaźnika wypłaty wartość aktywów netto (rzeczowych aktywów trwałych netto, EPRA Net Tangible Assets (NTA)) na dzień sprawozdawczy wyniosła 4 033,9 mln euro i była o 0,9 prooc. wyższa od wartości zanotowanej na koniec 2020 roku (3 999,3 mln euro). Odpowiada to wskaźnikowi EPRA NTA na akcję w wysokości 40,05 euro (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: 40,09 euro na akcję).

Ze względu na wysoki wskaźnik wypłaty, a także w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz zwiększonej niepewności i zmienności na rynkach, zarząd i rada nadzorcza CA Immo postanowiły, po dokładnej analizie, zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, które odbędzie się 5 maja 2022 r., odejście od dotychczasowej polityki wypłacania dywidendy i przeniesienie całego zysku netto za rok obrotowy 2021 na kolejny okres.

Stabilny wynik bilansowy i korzystna sytuacja kapitałowa

CA Immo nadal znajduje się w niezwykle korzystnej sytuacji bilansowej z dobrym wskaźnikiem kapitału własnego utrzymującym się na poziomie 46,3 proc. (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 45,9 proc.), co znajduje odzwierciedlenie w zachowawczych wskaźnikach zadłużenia, takich jak wskaźnik stosunku wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia (zobowiązania finansowe pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty do aktywów nieruchomościowych) wynoszący 31,1 proc. (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: 33,8 proc.).

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień bilansowy wyniosły 633,1 mln euro, a zatem były niższe od poziomu z 31 grudnia 2020 r. (934,9 mln euro). Zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynika m.in. z umorzenia obligacji korporacyjnych z terminem wykupu w 2021 r. (107 mln euro) oraz wypłaty specjalnej dywidendy w wysokości około 252 mln euro w grudniu 2021 r.

Wartość aktywów nieruchomościowych wzrosła do kwoty 6,3 mld euro

Ze względu na przeniesienie zrealizowanych projektów własnych do portfela oraz pozytywny wynik z wyceny, wartość księgowa aktywów nieruchomościowych wzrosła na przestrzeni roku o kolejne 12 proc., tj. do 6,3 mld euro na dzień 31 grudnia 2021 r. (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 5,6 mld euro). Aktywa nieruchomościowe obejmują nieruchomości inwestycyjne (80 proc. portfela) oraz nieruchomości inwestycyjne w trakcie realizacji (17 proc.), a pozostałe 3 proc. stanowią nieruchomości krótkoterminowe (przeznaczone do obrotu i sprzedaży). Około 60 proc. wszystkich nieruchomości zlokalizowanych jest w Niemczech.

W portfelu inwestycyjnym o wartości ok. 5,0 mld euro (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,7 mld euro) 50 proc. przypada na Niemcy, 40 proc. na Europę Środkowo-Wschodnią, a 10 proc. na Austrię. Stopa zwrotu z portfela wyniosła 4,6 proc. (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 5,2 proc.); współczynnik najmu wyniósł 88,9 proc. (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 94,8 proc.). Nieruchomości w trakcie realizacji obejmują projekty w budowie i rezerwy gruntów o łącznej wartości księgowej ok. 1,1 mld euro (w tym projekty i rezerwy gruntów przeznaczone do obrotu i sprzedaży), z czego 100 proc. znajduje się w Niemczech.

Zarządzanie portfelem

Po pomyślnym sfinalizowaniu licznych transakcji sprzedaży nieruchomości już w pierwszej połowie roku (w tym wyjście z rynku słowackiego wraz ze sprzedażą kompleksu biurowego w Bratysławie oraz kilka transakcji sprzedaży niestrategicznych nieruchomości w Niemczech) w drugiej połowie roku kontynuowano sprzedaż niestrategicznych nieruchomości w Warszawie, Budapeszcie i Wiedniu. Transakcje sprzedaży w 2021 r. zostały zawarte po cenach wyższych niż ich ostatnia wartość księgowa.

Po stronie inwestycji, zgodnie z założeniami planu, do portfela inwestycyjnego dodano trzy kolejne projekty własne w Pradze i Moguncji. Ponadto, na początku 2022 r. CA Immo nabyło wysokiej jakości biurowiec o powierzchni około 10 400 mkw. w doskonałej centralnej lokalizacji, w celu wzmocnienia swojego czwartego głównego rynku w Niemczech – Düsseldorfu.

Dzięki takiej strategicznej rotacji kapitału CA Immo wzmacnia jakość, zrównoważony charakter oraz wartość swojego portfela inwestycyjnego.

CA Immo w Polsce

Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka CA Immo posiadała w Warszawie nieruchomości o wartości księgowej około 564 mln euro (9 proc. wszystkich aktywów nieruchomościowych grupy; stan na dzień 31 grudnia 2020 r: 590 mln euro, 10,5 proc.). Współczynnik najmu w biurowcach CA Immo w Polsce wyniósł 88,4 proc. na dzień bilansowy (stan w 2020 r.: 94,0 proc.), stopa zwrotu z nieruchomości osiągnęła poziom 6,3 proc. (stan w 2020 r.: 6,6 proc.). Z całkowitych przychodów z tytułu najmu wynoszących 229,1 mln euro w 2021 r. na polski portfel przypadło 15 proc.

W roku obrotowym 2021 sprzedano jedną warszawską nieruchomość biurową (Wspólna 47-49 o powierzchni ok. 7 700 mkw.). Aktywność w obszarze najmu w Warszawie w 2021 r. można zaliczyć do udanych – na przestrzeni roku CA Immo podpisało umowy najmu na ponad 36 tys. mkw. powierzchni biurowej, co stanowi ok. 22 proc. całkowitej powierzchni najmu w warszawskim portfelu spółki (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.: 164 114 mkw. wynajętej powierzchni w Warszawie). Największą transakcją najmu podpisaną w 2021 r. było przedłużenie wynajmu 17 900 mkw. w biurowcu Postępu 14 przez spółkę AstraZeneca, która w 2021 r. była również największą umową najmu na rynku warszawskim.

Perspektywy na 2022 rok

Inwazja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła światową gospodarką. Pomimo niepewności oraz możliwych bezpośrednich i pośrednich skutków grupa CA Immo aktualnie zakłada, że w dłuższej perspektywie czasowej wojna rosyjsko-ukraińska nie będzie miała wpływu na działalność firmy.

Szczególna synergia wynikająca z pozycji doświadczonego dewelopera budynków realizowanych zgodnie z zasadami ekologii oraz z pozycji zarządcy międzynarodowego portfela biur klasy A w atrakcyjnych metropoliach sprawia, że CA Immo jest idealnym partnerem dla największych globalnych korporacji. Firma zamierza wykorzystywać i dalej rozwijać swoje atuty, aby w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Korzystna sprzedaż nieruchomości niestrategicznych w ramach programu strategicznej rotacji kapitału powinna również doprowadzić do osiągnięcia dobrego wyniku sprzedaży generującego wysokie EBITDA i osiągnięcia związanej z tym płynności. W ciągu roku CA Immo planuje określić roczny cel finansowy na rok obrotowy 2022.