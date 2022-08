CA Immo pokazuje dobre wyniki

Spółka CA Immo w Polsce podpisała w I połowie 2022 r. 24 umowy najmu na 13,9 tys. mkw. z 36 proc. udziałem nowych transakcji (wliczając ekspansje).

Od maja br. do teraz spółka zawarła dziewięć „zielonych umów” zawierających proekologiczne zapisy.

Spółkę wyróżnia: stabilny przychód z najmu, skonsolidowany zysk netto, wzrost wartości aktywów netto oraz stałe przychody (w ramach FFO I).

Grupa CA Immo specjalizuje się w zakresie nieruchomości biurowych w stolicach Europy Środkowej. Podstawowa działalność grupy obejmuje wynajem, zarządzanie i rozwój wysokiej jakości budynków biurowych. W Polsce CA Immo aktywnie zarządza portfelem wysokiej jakości nieruchomości biurowych znajdujących się w centralnych rejonach Warszawy.

Grupa CA Immo pokazała dobre wyniki po drugim kwartale br., kontynuując pozytywny rozwój działalności notowany w poprzednich kwartałach. W trudnym otoczeniu rynkowym CA Immo zwiększyło swoje stałe przychody (FFO I) w pierwszym półroczu o 7,9 proc. w porównaniu r/r, do 73,9 mln euro. Przychody z najmu w pierwszych sześciu miesiącach były stabilne i wyniosły 121,1 mln euro, co odzwierciedla powiększenie w ostatnim czasie portfela nieruchomości i wzrost organiczny pomimo sprzedaży niektórych aktywów.

Skonsolidowany dochód netto grupy wzrósł o 28,5 proc. do 220,1 mln euro. Do pozytywnego rozwoju przyczyniły się przede wszystkim silna działalność w zakresie wynajmu, ukończenie projektu wysokościowego ONE we Frankfurcie oraz udana kontynuacja trwającego strategicznego programu rotacji kapitału. Po dobrym pierwszym półroczu CA Immo oczekuje w roku obrotowym 2022 stałych przychodów (FFO I) w wysokości ponad 125 mln euro.



Dobre wyniki CA Immo w pierwszej połowie roku to kolejny dowód na siłę naszego modelu biznesowego. Nawet w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym widzimy utrzymujący się silny popyt na biura klasy premium w centralnych lokalizacjach. Inwestując w trwałą jakość portfela i usprawniając proces realizacji projektów, jeszcze bardziej zwiększyliśmy odporność CA Immo. Będziemy kontynuować nasz strategiczny program rotacji kapitału i tym samym dalej zwiększać naszą konkurencyjność - podsumowała Silvia Schmitten-Walgenbach, CEO CA Immo.

W pierwszej połowie 2022 r. CA Immo zawarła lub przedłużyła umowy najmu na łącznie ok. 90, 2 tys. mkw. istniejącej powierzchni, co stanowi wzrost o około 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Poziom najmu całego portfolio na 24.08.2022 r. wynosił 90,7 proc., a stopa zwrotu z nieruchomości pozostała na stabilnym poziomie 4,7 proc.

W Polsce spółka podpisała w I połowie 2022 r. 24 umowy najmu na ok.13,9 tys. mkw. z 36 proc. udziałem nowych transakcji (wliczając ekspansje).

Od początku roku do sierpnia zamknęliśmy 28 transakcji dotyczących ponad 15 tys. mkw. powierzchni w naszym warszawskim portfolio. Co istotne, w drugim kwartale br. zaczęliśmy proponować najemcom zielone zapisy w umowach. W efekcie „zielone” warunki współpracy zawarliśmy już w 9 umowach - zauważył Andrzej Mikołajczyk, Managing Director CA Immo w Polsce.

Na polskim rynku CA Immo posiada aktualnie portfel nieruchomości biurowych oferujących ponad 155 tys. mkw. powierzchni w centralnych rejonach Warszawy. Poziom najmu w Polsce wynosił na koniec czerwca 92,7 proc.

Grupa odnotowała solidny wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) – wynoszący 93,2 mln euro.

Wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 269,2 mln EUR był niższy od wartości porównywalnej z poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk netto w wysokości 220,1 mln euro był znacznie wyższy od wartości z roku poprzedniego wynoszącej 171,3 mln euro. Wartość aktywów majątkowych ogółem wzrosła o ok. 3,9 proc. w porównaniu z końcem 2021 r. do 6,5 mld euro.

Grupa CA Immo w dalszym ciągu posiada niezwykle mocny bilans z solidnym wskaźnikiem kapitału własnego na poziomie 48,3 proc. oraz środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami w wysokości 472,1 mln euro.

Na tle pozytywnego rozwoju biznesu w pierwszej połowie roku, CA Immo jest ostrożnie optymistyczna w odniesieniu do drugiej połowy roku, pomimo aktualnych wyzwań w środowisku macro. W roku obrotowym 2022 CA Immo prognozuje stałe przychody (FFO I) w wysokości ponad 125 mln euro (FFO I 2021: 128,3 mln euro).

Nadrzędnym celem grupy na najbliższe miesiące będzie dalszy wzrost wartości aktywów netto i zwrotu z kapitału własnego przy zachowaniu stabilnej płynności i konserwatywnej struktury finansowania.