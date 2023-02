Biurowiec Saski Crescent, usytuowany w doskonałej lokalizacji w Warszawie, na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, po odnowieniu zaoferuje ponad 15 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wraz z sąsiadującym budynkiem Saski Point stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych obiektów biurowych w ścisłym centrum stolicy.

Sukcesywne zwiększanie efektywności energetycznej budynków to jedno z największych wyzwań dla sektora nieruchomości. Dzięki planowanej renowacji Saski Crescent będziemy mogli zaoferować warszawskiemu rynkowi biurowemu zupełnie nowy, atrakcyjny produkt, a jednocześnie zrobić kolejny krok w kierunku realizacji celów klimatycznych CA Immo. Butikowy charakter budynku, jego prestiżowa lokalizacja, otaczająca zieleń i bliskość parku, dogodne połączenia z siecią komunikacji miejskiej w Warszawie oraz zielone rozwiązania optymalizujące efektywność energetyczną, które pozwalają również na oszczędności w kosztach operacyjnych, to wyjątkowe atuty tego projektu. Dodatkowo, nowy Saski Crescent zaoferuje atrakcyjne powierzchnie wspólne, które najemcy będą mogli wykorzystać do mniej formalnych spotkań i wymiany poglądów. W tym projekcie modernizacyjnym koncentrujemy się na rozwiązaniach, które przynoszą największe korzyści zarówno naszym najemcom, jak i środowisku - mówi Andrzej Mikołajczyk , Managing Director w CA Immo w Polsce.

Zgodnie ze strategią, która zakłada koncentrację na nowoczesnych, ekologicznych budynkach biurowych klasy A, modernizacjama na celu zarówno podniesienie komfortu użytkowników, jak i zaproponowanie rozwiązań wspierających przyjazne dla środowiska i klimatu funkcjonowanie budynku. Zmodernizowane systemy, takie jak nowoczesny cyfrowy system zarządzania budynkiem (BMS), inteligentne liczniki oraz nowe rozwiązania technologiczne zapewniające optymalną jakość wentylacji, ogólny komfort cieplny i energooszczędne oświetlenie mają doprowadzić do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej budynku i komfortu najemców. Proces renowacji ma zapewnić do 30 proc. redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) budynku, w wyniku czego zużycie energii będzie o 40 proc. niższe od średniej europejskiej określonej przez deepki ESG Index (index-esg.com). Planowana redukcja PED jest zgodna z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji dla renowacji istniejących budynków, określonymi w rozporządzeniu UE w sprawie taksonomii.Podobnie jak wszystkie nieruchomości CA Immo w Polsce, Saski Crescent jest w 100 proc. zasilany energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Na miejscu energia odnawialna będzie dodatkowo generowana poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na dachu.

Ponadto CA Immo zaproponuje nową funkcjonalność i design w częściach wspólnych budynku. Z myślą o użytkownikach obiektu firma wprowadzi nowe usługi, takie jak mała siłownia, a także udogodnienia dla rowerzystów i kierowców samochodów elektrycznych. Saski Crescent będzie certyfikowany w systemach BREEAM (dążąc do poziomu Excellent) oraz WELL Core & Shell. A dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań cyfrowych wspomagających zarządzanie i użytkowanie budynku, CA Immo chce również uzyskać certyfikat WiredScore. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie podobnych zmian w biurowcu Saski Point.



Już w marcuotworzy w biurowcu showroom, który pomoże zademonstrować możliwości zagospodarowania przestrzeni budynku na wygodne i wysoce funkcjonalne biura. Znajdą się w nim przykłady przestrzeni i wyposażenia nowoczesnych biur, w tym sala konferencyjna, stanowiska wspierające różne formy organizacji pracy, strefa relaksu i wygodna kawiarnia, a wszystko to dopasowane do nowego, odważnego i wyróżniającego się design budynku.

Do tradycyjnie przyjmowanych kluczowych czynników w procesie wyboru biura, takich jak lokalizacja i cena, dołączają kolejne. Siedziba firmy ma w coraz większym stopniu zachęcać pracowników do przychodzenia do biura, jest ważnym narzędziem w działaniach employer brandingowych. Do tego liczy się i funkcjonalność i dobry klimat wnętrza. Biuro pokazowe w Saski Crescent będzie przestrzenią prezentującą aktualne dobre praktyki w projektowaniu - mówi Angelika Buchwald, Senior Consultant w CBRE, firmie doradczej odpowiedzialnej za proces komercjalizacji budynku Saski Crescent.