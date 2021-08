CA Immo stawia na jakość biur i relacje z najemcami. Strategia się sprawdza

14 umów najmu w projektach biurowych w Warszawie, wynajem 9 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni do pracy w siedmiu biurowcach - to bilans pierwszej połowy roku w CA Immo.

Największa transakcja, która w ostatnim czasie została sfinalizowana przez CA Immo, dotyczyła przedłużenia umowy najmu przez firmę z branży FinTech w biurowcu Sienna Center.

Najemca zdecydował się pozostać w obiekcie przez kolejne 5 lat, wynajmując przy tym niemal 3000 mkw. powierzchni.

Na kontynuowanie swojej działalności w Warsaw Towers zdecydowała się z kolei spółka PGE Systemy.

Ekspansji dokonała natomiast Grupa Ekoenergetyka SA – producent stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wynajął dodatkowe 1000 mkw. na V piętrze biurowca Postępu 14.

Pozostałe umowy przedłużenia najmu podpisano w budynkach Saski Point, Saski Crescent, Bitwy Warszawskiej Business Center oraz Wspólna 47/49. Nowych najemców pozyskały Bitwy Warszawskiej Business Center (firma IMOL) oraz Sienna Center (Westrock).

- Pierwsze półrocze 2021 roku zamykamy odnotowując stabilne wyniki z działalności operacyjnej. Biorąc pod uwagę utrzymujący się na rynku stan spowolnienia i niepewności co do potencjalnego wpływu pracy zdalnej i nowych wariantów wirusa, osiągnęliśmy dobre wyniki wynajmu. Rezultaty te wskazują również, że praca zdalna, jak dotychczas, nie zmieniła radykalnie zapotrzebowania na biura, które dla większości firm pozostają centralnym miejscem pracy, komunikacji oraz wymiany wiedzy i doświadczenia. W CA Immo konsekwentnie koncentrujemy się na pozyskiwaniu najwyższej jakości nieruchomości biurowych, zarządzaniu nimi oraz na utrzymywaniu partnerskich relacji z naszymi najemcami, co w tych niepewnych ekonomicznie czasach jest szczególnie ważne – powiedział Andrzej Mikołajczyk, Managing Director w CA Immo Poland.

Warszawa to jeden z głównych rynków CA Immo, na którym firma jest obecna od 2001 roku. Wśród inwestycji należących do polskiego portfela firmy znajdują się: Warsaw Spire (Budynki B i C), Postępu 14, Warsaw Towers, Sienna Center, Saski Crescent, Saski Point, Bitwy Warszawskiej Business Center oraz Wspólna 47/49. Łączna powierzchnia aktywów wchodzących w skład portfolio CA Immo w Polsce wynosi ponad 170 000 mkw., a ich wartość to ok. 590 mln euro, co stanowi około 10% łącznej wartości portfela Grupy CA Immo.

Podobnie jak w latach ubiegłych, CA Immo zamierza nadal realizować strategiczny plan rotacji kapitału, w ramach którego Grupa sprzedaje nieruchomości nieposiadające znaczenia strategicznego, a wpływy z ich sprzedaży przeznacza na działalność deweloperską, bądź na zakup biurowców o potencjale wzrostu wartości. Celem obranej przez CA Immo strategii jest optymalizacja oraz ciągłe zwiększanie atrakcyjności portfela inwestycyjnego, między innymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W ramach tych działań CA Immo na bieżąco monitoruje kluczowe dla swojej działalności rynki w celu pozyskania atrakcyjnych i przynoszących wysoki dochód aktywów.