Spółka CA Immo w Polsce zawarła w minionym roku 45 umów najmu na łącznie blisko 29 000 mkw. przestrzeni biurowej w Warszawie, z czego 20 proc. przypadło na czwarty kwartał 2022 roku.

W ślad za międzynarodową inicjatywą Grupy w zakresie zerowej emisji firma wprowadziła również standard „zielonego najmu”.

Reguluje on wzajemne zobowiązanie wynajmującego i najemcy do optymalizacji w obszarze zrównoważonego funkcjonowania budynku.

Od maja 2022 roku podpisano już 23 tego typu umowy.

Spółka CA Immo, która w swoim polskim portfelu posiada osiem wysokiej klasy nieruchomości biurowych, zlokalizowanych głównie w warszawskim Centralnym Obszarze Biznesu, ale także na Woli, Mokotowie i Ochocie, w 2022 roku odnotowała większą dynamikę aktywności leasingowej i powrót do poziomu sprzed pandemii. Wśród największych transakcji zawartych przez firmę w minionym roku był wynajem niemal połowy budynku Warsaw Spire C – w ostatnich czterech kwartałach pięć firm podpisało tam umowy łącznie na 10 000 mkw. powierzchni. Obecnie ogólny stopień najmu w obiektach należących do warszawskiego portfolio CA Immo wynosi 93 proc. Podpisane odnowienia umów najmu dotyczyły ponad 21 000 mkw. wynajętej powierzchni. Na pozostałe 8 000 mkw. złożyły się ekspansje i nowe kontrakty.

Nasz dobry wynik najmu za rok 2022 pokazuje, że centralnie usytuowane nieruchomości oferujące wysokiej jakości, zrównoważone powierzchnie biurowe zarządzane przez sprawdzonego, godnego zaufania partnera pozostają wciąż atrakcyjne. Poprzez ciągłą modernizację naszych budynków oraz zaproszenie najemców do udziału w inicjatywie ESG, dotyczącej przyjaznej dla środowiska i klimatu eksploatacji nieruchomości, z powodzeniem budujemy długoterminowe relacje z klientami. Nasza zielona strategia najmu została niezwykle dobrze przyjęta przez najemców i stwarza korzystną dla obu stron sytuację: my możemy zarządzać całym budynkiem w sposób efektywny i przyjazny dla klimatu, a nasi najemcy mogą obniżyć swoje koszty operacyjne i włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - mówi Andrzej Mikołajczyk, Managing Director w CA Immo w Polsce.

Wprowadzenie "zielonych umów najmu" jest elementem wyróżniającym ofertę CA Immo na polskim rynku. W ramach inicjatywy najemcy, jak i wynajmujący zobowiązują się do oszczędzania zasobów naturalnych i energii. Wśród korzyści z takiego stanu rzeczy wymienia się: efektywne zarządzanie energią poprzez aktywną wymianę i analizę danych dotyczących zużycia (w tym poziomu konsumpcji przez najemców), oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i obniżeniu emisji CO2, promowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję ilości odpadów oraz unikanie stosowania szkodliwych dla środowiska środków czystości. Dotychczas firma podpisała „zielone umowy” na blisko 18 000 mkw. powierzchni biurowej w Warszawie.

Zgodnie ze zobowiązaniem firmy w zakresie ESG i do zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w portfelu inwestycyjnym, CA Immo stale inwestuje w modernizację i zrównoważony rozwój swoich budynków. Od 2021 roku całe warszawskie portfolio firmy jest zasilane w pełni energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Spółka zapowiedziała również kompleksową modernizację jednego z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich biurowców – Saski Crescent, ukierunkowaną na znaczny wzrost energooszczędności i komfortu najemców. Prace ruszają w tym kwartale.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl