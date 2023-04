ISON Care, spółka świadcząca usługi z zakresu assistance, likwidacji szkód i call center, zdecydowała się na relokację w ramach biurowca, zajmując powierzchnię około 600 mkw. Do działających w Sienna Center najemców dołączyły także nowe marki. GI Group – polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w obszarze rekrutacji i outsourcinu pracowniczego, za pośrednictwem CBRE, wynajęło ponad 270 mkw. Z kolei Soflab Technology, lider na rynku usług testowania i zapewnienia jakości rozwiązań ICT, podpisał umowę na ponad 450 mkw., w której doradzała mu firma Patron Brokers. W procesie negocjacji nowych kontraktów CA Immo wspierali eksperci JLL.

Niedawno otwarta w Sienna Center przestrzeń spotkań pokazuje, jak może wyglądać zagospodarowanie nowoczesnego biura, wspierającego najemców w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wnętrze zaprojektowane w myśl zasady „jedno miejsce – wiele funkcji” charakteryzują: elastyczność, sprzyjający dobremu samopoczuciu design oraz rozwiązania pozwalające na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych i zużycia energii. Do obniżenia kosztów przyczyniają się między innymi energooszczędne systemy oświetlenia, a także inteligentne technologie wentylacji i ogrzewania.

Biurowiec Sienna Center został dostosowany do aktualnych standardów rynkowych i środowiskowych – zgodnie z międzynarodową strategią CA Immo. Wysoki na 33 metry budynek, o łącznej powierzchni najmu blisko 20 000 mkw., jest w pełni zasilany energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. W standardzie uwzględniono też technologie zapewniające komfort termiczny oraz wysoką jakość powietrza, a jakość i rodzaj zastosowanych rozwiązań potwierdza certyfikat BREEAM.

- Energooszczędne, dobrze usytuowane biurowce wspierające dobrostan pracowników, utożsamiających się z wartościami organizacji, to obecny cel firm poszukujących powierzchni w stolicy. Z przyjemnością oferujemy naszym nowym najemcom – GI Group i Soflab Technology – ten wysokiej jakości standard w postaci dostosowanych do ich potrzeb wnętrz. Przestrzenie Sienna Center spełniają ekologiczne wymogi, zapewniając zdrowe środowisko pracy, dostęp do naturalnego światła oraz zieleni, a także komfort termiczny - mówi Beata Rodziewicz, Leasing Manager w CA Immo w Polsce.