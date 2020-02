Cain International i White Star Real Estate rozpoczynają budowę nowego mixed-use

Rewitalizowana część budynku dawnej Fabryki PZO wraz z nową, dobudowaną częścią oferuje najemcom ponad 8 tys. mkw. powierzchni biurowej, 1 000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej oraz 2,1 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej na klub fitness. Do dyspozycji najemców będzie również dwupoziomowy parking podziemny, a także zewnętrzny plac parkingowy, gdzie dostępne będzie ponad 200 miejsc postojowych oraz udogodnienia dla rowerzystów. Planowany termin oddania budynku to 4 kwartał 2020 roku. W ramach inwestycji powstanie również 121 mieszkań, których budowa zakończy się z końcem 2 kwartału 2021 roku.

Niewątpliwym atutem Fabryki PZO jest jej lokalizacja, która zapewnia nie tylko łatwy dojazd do projektu zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem, ale też bliskość terenów zielonych Parku Skaryszewskiego i Jeziorka Kamionkowskiego.

- Praga to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic w Warszawie, a Fabryka PZO ma do zaoferowania coś zupełnie nowego na rynku: atrakcyjną przestrzeń biurową o loftowym charakterze oraz nowoczesne mieszkania, a wszystko to zlokalizowane w miejscu gdzie ludzie chcą pracować, mieszkać i spędzać swój czas. Cały czas dostrzegamy duży potencjał inwestycyjny w największych miastach Europy Środkowo-Wschodniej. Fabryka PZO to zresztą nie jedyny projekt, który realizujemy wspólnie z White Star Real Estate w ramach naszej strategicznej współpracy. W Krakowie rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego kampusu biurowego The Park Krakow, który prezentuje nową jakość na krakowskim rynku biurowym – mówi Liam Le Roux, Dyrektor Europejskiego Działu Asset Management w Cain International.

- Fabryka PZO to wyjątkowy projekt, który realizujemy w sercu historycznej Pragi. Cieszymy się, że to kolejna inwestycja, która dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie rewitalizacji zabytkowych budynków i przestrzeni miejskich, znów stanie się jednym z ciekawszych miejsc na mapie Warszawy. Bez wątpienia jakość i wysoki standard wykończenia inwestycji, jej doskonała lokalizacja oraz szeroki wybór udogodnień, w tym lokali gastronomicznych i usługowych, przekłada się na duże zainteresowanie naszym projektem – zarówno powierzchnią biurową, jak i częścią mieszkaniową – dodaje Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.