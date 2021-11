Cały parter biurowca Marynarska Point 2 wzięty

Za komercjalizację biurowca odpowiadają eksperci firmy doradczej JLL.

Nowego najemcę reprezentowała firma Colliers.

- Bardzo cieszy nas fakt, że firma Adecco dołączy do grona najemców Marynarska Point 2. To jeden z lepiej skomunikowanych biurowców na Służewcu, znajdujący się tuż przy przystankach tramwajowych i autobusowych. W budynku znajduje się wiele udogodnień, które sprawiają, że pracuje się tu wygodniej i lepiej. Liczymy na to, że nowi najemcy docenią i będą korzystać z zielonego lobby, w którym zadbano o roślinność i strefy do wypoczynku. Jestem przekonana, że wynajęta przestrzeń w pełni spełni oczekiwania pracowników oraz gości firmy Adecco - mówi Wiktoria Weilandt, starszy konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, JLL - Chciałabym również podziękować Tomaszowi Stachurskiemu, Asset Managerowi budynku za wsparcie w czasie całego procesu negocjacji.

Należący do Bluehouse Capital biurowiec oferuje na 11 kondygnacjach blisko 14 000 mkw. W minionym roku jego części wspólne zostały poddane rewitalizacji. Główne lobby wyróżnia nowa, zielona oaza. W samym jego centrum powstała drewniana konstrukcja przypominająca domek. Wypełniono ją licznymi roślinami egzotycznymi oraz stolikami i kanapami, tworząc strefę „Garden Point”, która zachęca do spotkań i odpoczynku wśród kojącej zieleni. Roślinność jest nie tylko przyjemna dla oka, ale również pozytywnie wpływa na jakość powietrza i akustykę pomieszczenia. Marynarska Point 2 oferuje również na parterze budynku przestrzeń przeznaczoną na działalność handlowo-usługową i lokale gastronomiczne, które zajmują obecnie przychodnia, kantyna i sieciowy sklep spożywczy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl