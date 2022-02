Capgemini będzie mieć nowe biuro w Polsce

CZ Office Park A to budynek biurowo-usługowy klasy A.

Capgemini Polska w Lublinie zajmuje się usługami takimi, jak service desk czy monitoring infrastruktury IT.

Proces negocjacji oraz zawarcia umowy pomiędzy Stronami, wsparła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefild.

- Celem Capgemini Polska sp. z o.o. jest tworzenie atrakcyjnych i rozwojowych ofert pracy, jak również nowoczesnych przestrzeni biurowych i takich udogodnień, które pozwolą na zwiększenie zainteresowania naszą firmą na rynku pracy oraz utrzymanie długoletnich, doświadczonych pracowników. Nowe biura Capgemini posiadają szereg stref wspierających aktywności naszych pracowników w obszarze zawodowym tj. sale spotkań, miejsca do pracy koncepcyjnej, centrum konferencyjne; jak i osobistym: kafeterie, tzw. pomieszczenia stand up, strefy relaksu. – mówi Agnieszka Sobuś, head of corporate real estate services for Poland and Eastern Europe w Capgemini.

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii.

Centrum Zana sprostało wymaganiom

– Centrum Zana po raz kolejny udowodniło, że jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom międzynarodowych korporacji – komentuje Agnieszka Gułaś, senior negotiator, Cushman & Wakefield.

CZ Office Park A to budynek biurowo-usługowy klasy A, usytuowany w pobliżu głównych tras komunikacyjnych Lublina, u zbiegu Al. Kraśnickiej i ulicy Nałęczowskiej. Budynek został zaprojektowany w nowoczesny sposób, korzystając z energooszczędnej technologii elewacyjnej. Wysoki standard wykończenia, klimatyzacja oraz przeszklone pomieszczenia dające dostęp do światła dziennego, zapewniają komfortowe warunki pracy.

– Kontrakt na wynajem powierzchni biurowej w CZ Office Park A, podpisany przez Centrum Zana Holding sp. z o.o., sp. komandytowa oraz firmę Capgemini Polska sp. z o.o., dowodzi naszej płynnej i owocnej współpracy z najemcą. Transakcja ta cieszy podwójnie, ponieważ sfinalizowała komercjalizację budynku A w ww. komplecie. Obecnie na swoich najemców czeka również budynek D w CZ Office Park – mówi Grzegorz Turski, wiceprezes zarządu, Centrum Zana Holding sp. z o.o., sp. komandytowa.